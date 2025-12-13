Уберите две спички, чтобы сделать уравнение правильным: головоломка

Головоломки со спичками – проверка способности мыслить гибко и находить нетипичные пути. Они давно стали популярным способом тренировать логику и внимательность. Смотрите изображение ниже.

Условия просты. Нужно лишь убрать две спички, чтобы превратить неправильное уравнение в правильное. Попробуйте найти ответ самостоятельно, прежде чем смотреть решение.

Условия головоломки

Перед вами уравнение, выложенное из спичек:

7 – 2 = 8.

Следует убрать две спички так, чтобы уравнение стало математически правильным. Добавлять спички или переставлять их нельзя.

Внимательные и сообразительные смогут справиться довольно быстро.

Правильный ответ – ниже.

Итак, убираем две вертикальные спички в цифре 8, и она превращается в цифру 5.

Получаем уравнение:

7 – 2 = 5.

Головоломки со спичками известны тем, что развивают сразу несколько когнитивных навыков:

креативное мышление – учат выходить за пределы стандартных решений;

логику – заставляют искать математически правильный ответ в нестандартной форме;

внимательность к деталям – иногда достаточно одной спички, чтобы изменить суть задачи;

усидчивость и терпение, ведь правильный ответ часто приходит не с первой попытки.

