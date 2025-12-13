Уберите две спички, чтобы сделать уравнение правильным: головоломка
Головоломки со спичками – проверка способности мыслить гибко и находить нетипичные пути. Они давно стали популярным способом тренировать логику и внимательность. Смотрите изображение ниже.
Условия просты. Нужно лишь убрать две спички, чтобы превратить неправильное уравнение в правильное. Попробуйте найти ответ самостоятельно, прежде чем смотреть решение.
Условия головоломки
Перед вами уравнение, выложенное из спичек:
7 – 2 = 8.
Следует убрать две спички так, чтобы уравнение стало математически правильным. Добавлять спички или переставлять их нельзя.
Внимательные и сообразительные смогут справиться довольно быстро.
Правильный ответ – ниже.
Итак, убираем две вертикальные спички в цифре 8, и она превращается в цифру 5.
Получаем уравнение:
7 – 2 = 5.
Головоломки со спичками известны тем, что развивают сразу несколько когнитивных навыков:
- креативное мышление – учат выходить за пределы стандартных решений;
- логику – заставляют искать математически правильный ответ в нестандартной форме;
- внимательность к деталям – иногда достаточно одной спички, чтобы изменить суть задачи;
- усидчивость и терпение, ведь правильный ответ часто приходит не с первой попытки.
