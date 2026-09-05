Учебник по украинскому языку заказала на Wildberries: история 18-летней крымчанки, сбежавшей из России в Киев

18-летняя Дарья, которая родилась и выросла в оккупированном Крыму, в этом году уехала с полуострова и поступила в университет в Киеве. До этого девушка жила и училась в России, где самостоятельно изучала украинский язык.

Об истории Дарьи рассказало "Суспільне Крым". Девушка поделилась тем, как сохраняла украинскую идентичность в условиях оккупации и как начинает новую жизнь в свободной Украине.

В Киеве Дарья живет уже четыре месяца. Девушка вспоминает, как после пересечения границы увидела стелу с надписью "Вас приветствует свободная Украина" и расплакалась — она много раз представляла себе этот момент.

"Всю эту дорогу я ехала и думала: „Боже, что же я делаю?". Это действительно происходит со мной? Я действительно это переживаю? Это моя жизнь? И когда ты уже пересекаешь границу, тебя приветствуют на украинском языке, ты смотришь на людей вокруг и понимаешь — все, это закончилось. Я почти год представляла себе, как это должно быть. Как я это буду переживать. Когда я пересекла границу, я поняла, что я дома. Я в безопасности", — вспоминает она.

В школу пошла уже после оккупации Крыма

Дарья родилась в одном из сел Курманского района Крыма. В украинскую школу она не ходила – в первый класс девочка пошла в 2015 году, уже после оккупации полуострова.

В школе Дарья впервые услышала гимн России. Она спросила у матери, почему изменились флаги. Также изменились деньги и цены, и девушке было сложно понять, что происходит.

Впоследствии семья переехала в Симферополь. Дарья пыталась находить "остатки чего-то украинского". Она жила почти за городом и училась в школе, где большинство учеников были крымскими татарами.

Крымскотатарский и украинский языки там преподавали как факультативы. Девушка также ходила в гости к друзьям в крымскотатарские семьи, где её, по её словам, очень тепло принимали.

"Я помню, что нужно было долго подниматься в гору. Но это такое приятное ощущение, когда ты заходишь в крымскотатарский дом, тебя приветствуют родители твоих друзей. Угощают чаем. Потому что мы дети — кофе не предлагали", — вспоминает она.

По словам Дарьи, в Крыму она иногда думала, что с ней что-то не так, поскольку окружающие не понимали её любви ко всему украинскому.

После седьмого класса мама перевезла девочку в Россию.

"Именно там я поняла, что со мной "не так". Я не могла избавиться от украинского менталитета", – говорит Дарья.

Полномасштабное вторжение застало ее в России

24 февраля 2022 года Дарья находилась в России. Тогда ей было 14 лет.

Девушка рассказывает, что плакала, боялась и была возмущена началом полномасштабной войны. Она переживала за друзей, оставшихся в Украине, и чувствовала себя виноватой из-за того, что сама находилась в России и училась в российской школе.

После этого Дарья решила уехать из России. Сначала она вернулась в Крым, где жила со старшей сестрой.

После окончания школы девушка решила поступать на единственный в оккупированном Крыму факультет украинской филологии. Однако впоследствии оказалось, что это фактически невозможно.

"Там было 12 бюджетных мест. И 6 из них были льготными. Внимание: льготы — для детей военнослужащих и переселенцев из так называемых ЛНР и ДНР. Это очень смешно, мы очень долго смеялись над тем, что 6 мест на украинской филологии выделили тем людям, которые ни за что не захотят туда поступать. Поэтому мы решили: так у нас обязательно будет место", – говорит девушка.

Кроме того, для поступления нужно было сдать экзамен по русскому языку и литературе. Дарья его не сдавала.

Украинский язык она осваивала фактически с нуля

Отдельным испытанием для девушки стал украинский язык. В семье и в школе она была русскоязычной, а после 2015 года почти забыла украинский.

Поэтому в России Дарья начала изучать украинский язык фактически с нуля.

"Я покупала книги на украинском языке, заказала на Wildberries учебник по украинскому языку. В российской школе изучала его тайком. Учителя и одноклассники спрашивали, зачем я это делаю, ведь "его скоро не будет", — говорит девушка.

В Киеве Дарью удивило, что многие люди продолжают общаться на русском. Это её огорчило, ведь у них была возможность говорить на украинском — языке, которого ей так не хватало в Крыму и России.

К выезду из Крыма Дарья готовилась вместе с подругой около года. Они ждали, пока девушке исполнится 18 лет.

Покинула Крым 18 мая

25 апреля Дарья стала совершеннолетней, а уехать из оккупированного Крыма решила 18 мая. Только после пересечения границы она поняла, что именно в этот день отмечается День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

"Получилось так, что я покинула свой дом именно в день памяти о депортации крымских татар", — говорит девушка.

К жизни на свободной территории Украины Дарья привыкала постепенно. Она рассказывает, что скучала по Крыму. Адаптироваться ей помогали люди, в частности жених Матвей, который также родом с полуострова.

Они познакомились в Таврическом университете. Матвей пришел в вышиванке и говорил на украинском. Они общались, вместе рисовали и постепенно сблизились.

Сейчас оба учатся в перемещенном Таврическом национальном университете: Матвей — на политологии, Дарья — на психологии. Они планируют пожениться.

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