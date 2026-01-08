Учебные заведения должны перейти на дистанционку или продлить зимние каникулы: Свириденко назвала причину

Украинские учебные заведения могут перейти на удаленный режим работы (или же продлить зимние каникулы) из-за сложных погодных условий. Соответствующие решения должны подготовить областные государственные администрации вместе с другими центральными органами исполнительной власти и Министерством образования и науки.

Об этом в четверг, 8 января, заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Деталями глава правительства поделилась в Telegram-канале.

Она пояснила, что речь идет о заведениях дошкольного образования, общего среднего, профессионального предвысшего и высшего образования. В случае необходимости они могут:

временно прекратить образовательный процесс в очном формате;

перейти на дистанционное обучение или продолжить зимние каникулы как минимум до 19 января 2026 года.

"Решение будут приниматься безотлагательно с учетом выводов комиссий ТЭБ и ЧС и реальной ситуации в регионах", – уточнила премьер.

