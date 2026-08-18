Ученикам 5–9 классов будут выставлять оценки по-новому: учителям в Украине упростили жизнь

Министр образования и науки Андрей Бутенко подписал приказ, упрощающий ведение классных журналов в 5–9 классах. Таким образом, указывать группы результатов напротив каждой оценки больше не обязательно, а за семестр учитель выставляет одну оценку по предмету.

Об этом глава образовательного ведомства сообщил на официальной странице в Facebook. Он подчеркнул, что до этого рядом с каждой оценкой нужно было указывать группу результатов, на что неоднократно жаловались учителя. Чиновник отметил, что такой порядок оценивания показал, что процедуры требуют пересмотра.

"Государственный стандарт базового среднего образования НУШ остается в силе, а группы результатов, предусмотренные им, соответственно заложены в учебных программах. Учитель и впредь должен оценивать достижение учащимися результатов обучения, определенных стандартом. Компетентностный подход прямо закреплен в приказе как основа оценки. Формирующее оценивание сохраняется в полном объеме", — написал Бутенко.

При этом педагоги сами будут решать, сколько и когда выставлять оценок, а также какими способами проверять результаты. Кроме того, правительство поддержало законопроект, который увеличивает срок действия сертификата педагогического работника с трех до пяти лет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что образовательное сообщество всколыхнуло решение МОН об изменении правил оценивания.

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