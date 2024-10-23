Ученики и родители с уважением относятся к учителям: украинка рассказала 10 интересных фактов об обучении в немецкой школе

Обучение в немецких школах отличается от украинского. Так, например, летние каникулы длятся полтора месяца, однако дети в течение года имеют достаточное количество выходных и праздничных дней. Кроме того, отдыхают не только школьники, но и учителя, ведь на этот период учебные заведения закрыты.

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Об этом рассказала украинская математик на своей странице в ТікТок. Она также отметила, что ученики и родители с уважением относятся к учителям, а если ребенок нарушает порядок, то на взрослых могут наложить штраф.

Учебный год начинается не 1 сентября, а в августе в любой день. Также в этой стране нет праздничной линейки, а дети просто приходят в школу на занятия и работают по расписанию.

Оценки выставляются в другом порядке по 5-балльной системе: 1 – это отлично, 5 – очень плохо.

Уроки учителя могут проводить на улице. Для этого есть специально отведенные места с доской. Также занятия можно провести в парке, гуляя по городу или в магазине.

В конце учебного года у школьников есть целая неделя, когда у них каждый день есть какие-то приключения: квест по городу, экскурсии, сплавы на байдарках, жарка сосисок во дворе школы с приглашением родителей и друзей.

Педсоветы в начале года проводятся не в школе. Таким местом может стать музей выдающегося деятеля, арендованная частная школа с собственным зоопарком и садом. Или один из учителей может пригласить в свой дом на экскурсию.

В учительской педагоги могут проводить корпоративы, вместе завтракать и обедать. Кроме того, там все необходимое для простого приготовления пищи.

"Учительская – это зона, где можно провести коорпоратив, просто вместе позавтракать или пообедать. Сварить сосиски на плите, заварить кофе в кофемашине, разогреть бутерброд в микроволновке, помыть посуду в посудомойке. Очень просторная и уютная", – делится украинка.

Мобильные телефоны запрещены во время уроков и перерывов. Можно только во время большого перерыва. Если гаджетом пользоваться на уроке, учитель имеет право его забрать и вернуть только родителям. Повторяется несколько раз – штраф.

Есть большой перерыв, который длится 20 минут. Все дети без исключений выходят во двор школы. Они могут завтракать, играть в волейбол, просто гулять, разговаривать. Погода неважно, только если сильный дождь или снег, все остаются в помещении.

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