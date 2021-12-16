Ученики ривненской музыкальной школы занимаются в холодном общежитии с голыми проводами: дело дошло до Верховной Рады

Городские власти Ровно отправили учеников мизической школы №1 имени Николая Лысенко заниматься в общежитие, где они вынуждены учиться в опасных условиях. В здании холодно, торчат провода.

Дело рассмотрела временная следственная комиссия Верховной Рады. Депутаты пришли к выводу, что условия учебы в общежитии нарушают права детей. Об этом сообщает "Суспільне".

Музыкальная школа №1 имени Николая Лысенко первая, которую открыли на Волыни – в 1939 году. Школа располагает тремя корпусами, и один из них – второй 1903 года постройки – давно нуждается в капитальном ремонте. В музшколе учатся около 1000 детей, поэтому все помещения крайне нужны.

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В 2017 году ремонт здания, по озвученной тогда сумме, достигал 14 млн. Действующий начальник управления культуры Тарас Максименко говорил, что власть должна взвесить – стоит ли не это пойти. Он пояснял, что за эти деньги можно построить школу "с нуля".

Ремонт второго корпуса школы начался, хотя и не капитальный – в октябре 2020-го года. Тогда стоимость именно капитального оценивали уже в 29 млн грн, но таких денег у власти не было.

В апреле 2021 года часть родителей протестовала, чтобы на время ремонта аварийного помещения детей не переводили в здание общежития на Видинской, 39. Люди требовали найти для детей лучшие условия.

Владелец общежития Александр Люльчик рассказывал тогда, что за свои средства сделает ремонт, чтобы детям было комфортно учиться.

Но детей в сентябре перевели, а вот с ремонтом не сложилось. Родители обратились в Верховную Раду.

За дело о занятиях учеников музыкальной школы №1 Ровно в общежитии взялась временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию случаев и причин нарушения прав детей.

Комиссия отправилась в город и 10 декабря провела там выездное заседание. Вывод такой – условия обучения нарушают права детей, поскольку угрожают их жизни и здоровью.

"Нарушениев том, что в неподготовленное помещение с реальным риском для жизни и здоровья детей переселили 26 классов музыкальной школы №1. 13 декабря там было 13 градусов", – рассказал секретарь следственной комиссии Юрий Павленко.

Он добавил, что в помещении также нет шумоизоляции, а еще торчат провода.

"Городские власти, переселяя в это помещение, не подумали ни о детях, ни об их безопасности", – подчеркнул Юрий Павленко.

Нардеп инициировал обращение в Офис генпрокурора и областной государственной администрации – по поводу неправомерных действий должностных лиц, в результате которых были нарушены права детей. Юрий Павленко сообщил, что прокуратура Ривненщины открыла уголовное производство.

"А в облгосадминистрацию обратимся потому, что в этом случае в действиях Ривненского городского совета есть нарушения и Конституции, и законов, и, учитывая уровень нарушений, ответственность и контроль за это должен лежать персонально на председателе ОГА", – отметил нардеп.

Информацию по уголовному производству подтвердила пресс-секретарь Ровенской областной прокуратуры Оксана Жужельская. Она уточнила, что его открыли по факту растраты бюджетных средств по предварительному сговору группой лиц.

У горсоветов Ривно ситуацией очень недовольны. Говорят, что родители с претензиями на условия к ним не обращались.

"Жалоба, которая пошла на Верховную раду, вообще была против помещения на Видинской в связи с тем, что далеко добираться, ненадлежащие условия. Хотя нам от родителей жалоб не поступало ни в письменной, ни в устной форме. Единственное, только перед временной Следственной комиссией, 8 декабря, было обращение, что там прохладно в классах, где есть пластиковые окна – 15 градусов, а где нет – 13", – сказала заместитель городского головы Марина Кузмичева.

Использование общежития на Видинском для музыкальной школы она объяснила тем, что подобрать такое помещение в Ровно было непросто. В коммунальной собственности соответствующих построек не нашли.

"Это единственный владелец-частник, который согласился в своем помещении разместить музыкальную школу. И договорились, что владелец позаботится о косметическом ремонте. До конца года он должен установить противопожарную сигнализацию", – сказала чиновница.

Что касается отопления, то, по ее словам, договаривались с собственником здания летом, так что не могли протестировать отопление.

"Но как только услышала, что там холодно, я пошла туда и, в отличие от директора школы, который только сидит и говорит, что там что-то не так, уже ищу решение этой проблеме", – объяснила Марина Кузмичева.

Заммэра Ривно добавила, что уже обсудила проблему с собственником и он протянет дополнительный электрокабель. А еще она ищет благотворителей, которые могут купить сертифицированные обогреватели для использования в школе.