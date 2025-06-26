Ученые назвали распространенную привычку, которая может вызвать у детей депрессию

Анна Боклажук
Моя Школа
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Ученые назвали распространенную привычку, которая может вызвать у детей депрессию

Уровень депрессии и связанных с ней самоубийств среди молодежи растет тревожными темпами. Поэтому естественно, что большинство родителей, а также ученые и эксперты, пытаются найти ответы на вопрос, почему она возникает и что делать.

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Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско нашли ответы на этот вопрос. Эксперты исследовали, приводят ли социальные сети к депрессии у детей, или дети, страдающие депрессией, просто проводят больше времени в социальных сетях. Результаты были опубликованы в JAMA Network Open.

Причины депрессии у детей

Исследователи обнаружили, что чем больше подростки использовали социальные сети, тем больше у них усиливались симптомы депрессии. В исследовании, которое длилось более трех лет, ученые обнаружили, что использование детьми социальных сетей возросло с семи до 73 минут в день. Это также привело к 35% увеличению их депрессивных симптомов.

Ученые назвали распространенную привычку, которая может вызвать у детей депрессию

Исследователи вели наблюдение почти за 12 000 детей, начиная с возраста 9-10 лет и заканчивая наблюдением через три года в возрасте 12-13 лет.

"Эти результаты свидетельствуют о том, что социальные сети могут способствовать развитию депрессивных симптомов", – пояснил Джейсон Нагата, доктор медицинских наук, магистр наук, который руководил исследованием.

Результаты

Хотя непонятно, почему социальные сети усиливают депрессивные симптомы, предыдущие исследования показали, что кибербуллинг и нарушения сна могут быть одними из факторов, способствующих этому. Последнее же исследование показало, что дети в возрасте от 11 до 12 лет, которые подверглись кибербуллингу, в 2,62 раза чаще сообщали о суицидальных мыслях или попытке самоубийства через год. Также эти дети имели в 2,31 раза большую вероятность злоупотребления психоактивными веществами (в 4,65 раза чаще с марихуаной, в 3,37 раза с никотином и в 1,92 раза с алкоголем) в течение следующего года.

Что можно сделать

Автор и руководитель исследования прокомментировал, что, имея двоих детей, он понимает, что просьба просто отложить телефон – не сработает. По его мнению, родителям следует подавать пример открытыми, беспристрастными разговорами об использовании экранов.

Ученые назвали распространенную привычку, которая может вызвать у детей депрессию

"Установление времени без экранов для всей семьи, например, во время еды или перед сном, может помочь сформировать более здоровые цифровые привычки для всех, включая взрослых", – добавил Нагата.

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