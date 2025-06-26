Ученые назвали распространенную привычку, которая может вызвать у детей депрессию

Уровень депрессии и связанных с ней самоубийств среди молодежи растет тревожными темпами. Поэтому естественно, что большинство родителей, а также ученые и эксперты, пытаются найти ответы на вопрос, почему она возникает и что делать.

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Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско нашли ответы на этот вопрос. Эксперты исследовали, приводят ли социальные сети к депрессии у детей, или дети, страдающие депрессией, просто проводят больше времени в социальных сетях. Результаты были опубликованы в JAMA Network Open.

Причины депрессии у детей

Исследователи обнаружили, что чем больше подростки использовали социальные сети, тем больше у них усиливались симптомы депрессии. В исследовании, которое длилось более трех лет, ученые обнаружили, что использование детьми социальных сетей возросло с семи до 73 минут в день. Это также привело к 35% увеличению их депрессивных симптомов.

Исследователи вели наблюдение почти за 12 000 детей, начиная с возраста 9-10 лет и заканчивая наблюдением через три года в возрасте 12-13 лет.

"Эти результаты свидетельствуют о том, что социальные сети могут способствовать развитию депрессивных симптомов", – пояснил Джейсон Нагата, доктор медицинских наук, магистр наук, который руководил исследованием.

Результаты

Хотя непонятно, почему социальные сети усиливают депрессивные симптомы, предыдущие исследования показали, что кибербуллинг и нарушения сна могут быть одними из факторов, способствующих этому. Последнее же исследование показало, что дети в возрасте от 11 до 12 лет, которые подверглись кибербуллингу, в 2,62 раза чаще сообщали о суицидальных мыслях или попытке самоубийства через год. Также эти дети имели в 2,31 раза большую вероятность злоупотребления психоактивными веществами (в 4,65 раза чаще с марихуаной, в 3,37 раза с никотином и в 1,92 раза с алкоголем) в течение следующего года.

Что можно сделать

Автор и руководитель исследования прокомментировал, что, имея двоих детей, он понимает, что просьба просто отложить телефон – не сработает. По его мнению, родителям следует подавать пример открытыми, беспристрастными разговорами об использовании экранов.

"Установление времени без экранов для всей семьи, например, во время еды или перед сном, может помочь сформировать более здоровые цифровые привычки для всех, включая взрослых", – добавил Нагата.

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