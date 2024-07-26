Училась день и ночь: чем особенный Говардский университет в США, который окончила Камала Харрис

Вице-президент США Камала Гаррис уделяла особое внимание учебе. В частности, политик отметила, что получение образования в одном из выдающихся колледжей среди чернокожих – Говардском университете стало наиболее формирующим событием в ее жизни. Чиновник получила диплом по специальности политические науки и экономика.

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По словам подруг Гаррис, они могли учиться целый день и ночь, обсуждая политику и общаясь на разные темы, пишет BBC. Впоследствии чиновник возвращалась в учебное заведение, чтобы выступить перед темнокожими студентами, которые присоединились к борьбе за справедливость.

"Вы, студенты, присоединились к борьбе за справедливость – вы протестовали. От улиц Фергюсона до залов Конгресса Соединенных Штатов вы жили словами Джеймса Болдуина: "В будущем никогда не будет времени, когда мы будем работать наше спасение в данный момент, время всегда", – сказала в речи Гаррис.

OBOZ.UA собрал информацию о учебном заведении, в котором обучалась политик.

Чем особен Говардский университет

Учреждение образования неоднократно играло важную роль в движении за гражданские права. В частности, с 1942 года студенты стали "сидеть на табуретах", занимая стулья в местном кафе, ведь там не обслуживали афроамериканцев. Таким образом, соискатели образования блокировали сервис для других клиентов.

Университет является одним из пяти крупнейших HBCU (Historically black colleges and universities – исторически чернокожие колледжи и университеты) в стране, где обучается около 10 000 студентов.

Департамент политических наук учреждения возглавлял первый лауреат Нобелевской премии мира африканского происхождения – Ральф Банч.

В то же время, Жанна Синкфорд стала первой женщиной-деканом в американской стоматологической школе, когда получила должность в Говардском университете.

В 2016 году учебное заведение посетил экс–президент США Барак Обама с речью. Глава страны призвал выпускников стать поклонниками расовых перемен и подготовиться к будущим вызовам.

Впоследствии в кампусе университета была создана пилотная программа проживания от Google Inc. Таким образом корпорация решила помочь увеличить количество меньшинств, недостаточно представленных в индустрии технологий. Студенты программы могут учиться у старших инженеров Google и практиковать новые методы кодирования.

В 2020 году 82% первокурсников получали материальную помощь на обучение. Соискатели образования имеют гранты или стипендию.

Кроме того, университет известен своими выпускниками, получившими множество наград и ставших лауреатами премий. В частности, среди них американские дипломаты и губернаторы США, главы иностранных государств, 11 членов Конгресса США, директора и руководители компаний из списка Fortune 500, актеры, лауреаты премий "Оскар" и "Эмми", авторы песен и продюсеры, лауреаты премии "Грэмми", лауреаты Нобелевской премии,

В настоящее время Говардский университет предоставил более 120 000 научных степеней и выпускает больше темнокожих докторов среди подобных учебных заведений.

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