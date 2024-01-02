Учитель Артур Пройдаков дал советы, как бороться с русским языком и ''Словом пацана'' среди украинских школьников

Украинский учитель Артур Пройдаков, попавший в топ-10 мира, назвал действенные методы борьбы с русским языком среди школьников. Он отметил, что ситуация, когда сериал "Слово пацана" выходит в Google-запросы, свидетельствует о негативной тенденции: украинцы начали снова потреблять русскоязычный культурный контент.

Об этом Пройдаков рассказал в интервью НТК. Педагог подчеркнул, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину количество школьников, которые начали общаться на государственном языке возросло, однако со временем дети снова стали употреблять русский.

"Феномен, что сериал "Слово пацана" с какого-то испуга залетел в тренды в украинских Google-запросах и аналитике – очень опасный звонок, что мы снова расслабляемся и начинаем употреблять русскоязычный культурный контент", – сказал украинский учитель.

Он отметил, что чтобы разрешить эту ситуацию, нужно заботиться о преимуществе украинского языка. По его словам, если общаться на русском публично, то нужно платить за это штрафы.

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"Максимально проводить не такую уж "лагідну українізацію", а законную, постоянную, где украинский язык должен быть нормой принятия на работу, признаком принадлежности к какой-то элитарной нации. Должна быть промо-компания на всех уровнях, чтобы ни у кого не было обольщения переходить на русский", – подчеркнул Пройдаков.

Он добавил, что на уровне государства должны создаваться такие условия, чтобы люди на улицах не говорили по-русски. По его словам, образование и внешкольные занятия должны быть только украинскими.

Пройдаков рассказал, что раньше русский внушал мысли, что это язык успеха. И это навязывалось народу Украины. Ныне это все "переписывается". По его мнению, нельзя смотреть российский сериал и полагать, что таким образом не поддерживается российская агрессия.

"Это все взаимосвязанные вещи. И сейчас, извините за такое высказывание, нам приходится "выхаркивать" русскую литературу, культуру и пропаганду. До которой раньше мы думали, что это норма, а сейчас переосознаем себя и понимаем, что это не норма. И лучше смотреть украинские фильмы, украинский контент, чем российские сериалы, потому что они представляют угрозу, оружие массового уничтожения", – отметил педагог.

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