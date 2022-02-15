Учитель лез целоваться к школьнице на экскурсии в Карпаты: он ей мстит за огласку

Учитель одной из львовских школ домагался 15-летней ученицы 10 класса. Это произошло во время экскурсии в Карпаты.

По словам мамы школьницы, учитель несколько раз пытался ее поцеловать, а после – залезть под футболку. Она вызвала полицию. Учитель теперь расространяет о ней слухи, а одноклассники стали на его сторону. О вопиющей ситуации рассказала мама пострадавшей девочки в Facebook-сообществе "Батьки SOS".

Женщина рассказала, что в субботу, 12 февраля, дочь уехала вместе с классом в Карпаты – в сопровождении учителя.

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Она отметила, что в этой школе девочка начала учиться после Нового года. Поэтому сама повезла дочь утром на поезд, чтобы познакомиться с педагогом.

"Я поговорила с учителем перед электричкой, он сказал, что все будет хорошо, не волнуйтесь, звоните в любое время... Как потом выяснилось, учитель там и сам пил, и разрешал детям пить", – написала автор поста.

После 17:00 женщине позвонила дочь и рассказала, что учитель пытался ее поцеловать.

"Она как могла закрывалась от него, но он четырежды лез к ней целоваться, а потом и вообще полез под футболку", – рассказала шокированная мама школьницы.

В посте автор не указала никаких данных о дочери, учителе или школе. Но в ответ на вопросы пользователей сообщила – дочери 15 лет, она учится в 10 классе. В профиле автора поста указано, что она живет во Львове.

Девочка устроила скандал. Педагог в ответ сначала просил ее забыть о случившемся. Когда она не согласилась, начал настраивать других детей против нее.

"Мне ехать в тот поселок 2,5-3 часа. Я сразу уехала, но решили не ждать так долго, и дочь вызвала полицию. Пока не было полиции, дочь все травили. Даже хозяйка домику обвиняла мою дочь, что она так ей проблемы устроила. Дочь была в логове волков одна, пока не приехала полиция", – рассказала мама девочки.

Полицейские позвонили по телефону женщине и сказали, что учитель пьян. Когда она приехала, правоохранители попосетовали написать заявление. Мама школьницы отметила, что педагог вел себя агрессивно и с полицейскими, а также рассказывал нелепости о ее дочери – какие именно, она не уточнила.

"Одноклассники, и часть что сначала поддерживала дочь, побоялись защищать ее сами и встали на сторону учителя (по этому факту есть даже переписка детей)", – рассказала женщина.

Заявление на учителя она написала. Полиция провела тесты на алкогольное опьянение и всех допросила.

На следующий день, 13 февраля, учитель позвонил маме школьницы. Просил решить вопрос "мирно" и предлагал извиниться. Женщина договорилась в понедельник, 14 февраля, встретиться с ним поговорить. А на следующий день узнала, что учитель продолжает распространять слухи о ее дочери и настраивает всех против нее.

"Так что мы решили идти до конца. Адвоката вроде бы нашли, но если посоветуете кого-то, кто работал с таким делом – буду благодарна... У дочери сильный стресс, очень подавлена, нужна поддержка психолога. Буду благодарна за совет, как лучше действовать в такой ситуации", – попросила они членов сообщества.

Она также отметила, что из школы ему никто не звонил, классный руководитель игнорирует попытки связаться с ней и с ее стороны, и со стороны полиции. Директора в понедельник в школе не было, она планировала поговорить с ней во вторник, 15 февраля.

Автор поста также выразила благодарность сотрудникам Сколевского отделения полиции N3 за человечность и поддержку. Очевидно, отдыхали дети в Сколевском районе Львовской области.

Под постом женщины в соцсети за восемь часов от публикации – почти 480 комментариев. Пользователи очень возмущены действиями учителя, реакцией работников школы и хозяйки дома, где поселили детей. Маме девочки советуют бороться за наказание педагога, а также советуют проверенных психологов и адвокатов.

"Я вам очень сочувствую, такое трудно представить, вы хорошая мама и у вас смелая дочь, скажите ей об этом, что она поступила по-взрослому, что кто-то на ее месте сломался бы и побоялся. Возможно, это придаст ей моральных сил. Учитель должен ответить за свои действия!", – написала пользовательница Yana Golivets .

Пользовательница с ником Катя Екатерина пожелала автору поста сил и мудрости и "идти до конца".

"С педофилами нужно идти до конца. Чтобы никогда никому психику не искалечил. Ваша дочь молодец и герой, иметь смелость противодействовать злу без взрослой поддержки – много значит!", – отметила пользовательница.

Другая пользовательница посоветовала не слушать "извинений" учителя, потому что такие люди не меняются.

"Он немного недоволен, что все стало известно, но вообще считает, что ничего страшного не сделал", – уверена Tetyana Alekseyeva .

А Iryna Stefanovychh подчеркнула, что такому учителю не место в школе.

"Сегодня ваш, завтра чей-то ребенок! А дети-одноклассники настроены учителем против дочери вашей! Дирекция школы должна это немедленно обсудить, а дети – сказать правду, а не буллингом заниматься", – отметила пользовательница.

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