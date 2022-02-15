Учитель лез целоваться к школьнице на экскурсии в Карпаты: он ей мстит за огласку

Светлана Кузьменко
Моя Школа
2,0 т.
Дочь позвонила маме и рассказала, что учитель ее домагается

Учитель одной из львовских школ домагался 15-летней ученицы 10 класса. Это произошло во время экскурсии в Карпаты.

По словам мамы школьницы, учитель несколько раз пытался ее поцеловать, а после – залезть под футболку. Она вызвала полицию. Учитель теперь расространяет о ней слухи, а одноклассники стали на его сторону. О вопиющей ситуации рассказала мама пострадавшей девочки в Facebook-сообществе "Батьки SOS".

Что случилось

Женщина рассказала, что в субботу, 12 февраля, дочь уехала вместе с классом в Карпаты – в сопровождении учителя.

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Она отметила, что в этой школе девочка начала учиться после Нового года. Поэтому сама повезла дочь утром на поезд, чтобы познакомиться с педагогом.

"Я поговорила с учителем перед электричкой, он сказал, что все будет хорошо, не волнуйтесь, звоните в любое время... Как потом выяснилось, учитель там и сам пил, и разрешал детям пить", – написала автор поста.

После 17:00 женщине позвонила дочь и рассказала, что учитель пытался ее поцеловать.

"Она как могла закрывалась от него, но он четырежды лез к ней целоваться, а потом и вообще полез под футболку", – рассказала шокированная мама школьницы.

В посте автор не указала никаких данных о дочери, учителе или школе. Но в ответ на вопросы пользователей сообщила – дочери 15 лет, она учится в 10 классе. В профиле автора поста указано, что она живет во Львове.

Женщина рассказала, что учитель домагался ее дочери
Теперь учитель распространяет слухи о девочке, которая ему отказала и не смолчала
Одноклассники затравили, полиция помогла

Девочка устроила скандал. Педагог в ответ сначала просил ее забыть о случившемся. Когда она не согласилась, начал настраивать других детей против нее.

"Мне ехать в тот поселок 2,5-3 часа. Я сразу уехала, но решили не ждать так долго, и дочь вызвала полицию. Пока не было полиции, дочь все травили. Даже хозяйка домику обвиняла мою дочь, что она так ей проблемы устроила. Дочь была в логове волков одна, пока не приехала полиция", – рассказала мама девочки.

Полицейские позвонили по телефону женщине и сказали, что учитель пьян. Когда она приехала, правоохранители попосетовали написать заявление. Мама школьницы отметила, что педагог вел себя агрессивно и с полицейскими, а также рассказывал нелепости о ее дочери – какие именно, она не уточнила.

"Одноклассники, и часть что сначала поддерживала дочь, побоялись защищать ее сами и встали на сторону учителя (по этому факту есть даже переписка детей)", – рассказала женщина.

Заявление на учителя она написала. Полиция провела тесты на алкогольное опьянение и всех допросила.

Решили идти до конца

На следующий день, 13 февраля, учитель позвонил маме школьницы. Просил решить вопрос "мирно" и предлагал извиниться. Женщина договорилась в понедельник, 14 февраля, встретиться с ним поговорить. А на следующий день узнала, что учитель продолжает распространять слухи о ее дочери и настраивает всех против нее.

"Так что мы решили идти до конца. Адвоката вроде бы нашли, но если посоветуете кого-то, кто работал с таким делом – буду благодарна... У дочери сильный стресс, очень подавлена, нужна поддержка психолога. Буду благодарна за совет, как лучше действовать в такой ситуации", – попросила они членов сообщества.

Она также отметила, что из школы ему никто не звонил, классный руководитель игнорирует попытки связаться с ней и с ее стороны, и со стороны полиции. Директора в понедельник в школе не было, она планировала поговорить с ней во вторник, 15 февраля.

Автор поста также выразила благодарность сотрудникам Сколевского отделения полиции N3 за человечность и поддержку. Очевидно, отдыхали дети в Сколевском районе Львовской области.

Реакция пользователей

Под постом женщины в соцсети за восемь часов от публикации – почти 480 комментариев. Пользователи очень возмущены действиями учителя, реакцией работников школы и хозяйки дома, где поселили детей. Маме девочки советуют бороться за наказание педагога, а также советуют проверенных психологов и адвокатов.

"Я вам очень сочувствую, такое трудно представить, вы хорошая мама и у вас смелая дочь, скажите ей об этом, что она поступила по-взрослому, что кто-то на ее месте сломался бы и побоялся. Возможно, это придаст ей моральных сил. Учитель должен ответить за свои действия!", – написала пользовательница Yana Golivets.

Пользовательница заметила, что девочка поступила смело

Пользовательница с ником Катя Екатерина пожелала автору поста сил и мудрости и "идти до конца".

"С педофилами нужно идти до конца. Чтобы никогда никому психику не искалечил. Ваша дочь молодец и герой, иметь смелость противодействовать злу без взрослой поддержки – много значит!", – отметила пользовательница.

Пользовательница призвала маму девочки "идти до конца"

Другая пользовательница посоветовала не слушать "извинений" учителя, потому что такие люди не меняются.

"Он немного недоволен, что все стало известно, но вообще считает, что ничего страшного не сделал", – уверена Tetyana Alekseyeva.

Пользовательница уверена - учитель считает, что ничего страшного не сделал

А Iryna Stefanovychh подчеркнула, что такому учителю не место в школе.

"Сегодня ваш, завтра чей-то ребенок! А дети-одноклассники настроены учителем против дочери вашей! Дирекция школы должна это немедленно обсудить, а дети – сказать правду, а не буллингом заниматься", – отметила пользовательница.

Пользовательница отметила, что администрация школы должна немедленно отреагировать на инцидент

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