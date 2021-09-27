Учителей Нью-Йорка попросили доносить на своих учеников за нарушение COVID-правил

Учителей государственных школ Нью-Йорка призвали сообщать о случаях нарушения COVID-правил учениками. Педагогам предлагают делать фото и заполнять специальные формы.

Доносить на учеников призвала Объединенная федерация учителей (UFT) – профсоюз, который представляет большинство учителей государственных школ Нью-Йорка. Об этом сообщает FoxNews.

"Если вы столкнетесь с проблемами в классе, связанными с новыми правилами карантина для учащихся, установленными мэром, в том числе в случаях, когда учащиеся не могут поддерживать расстояние в 3 фута (около 0,9 м – Ред.), используйте эту форму, чтобы задокументировать их", – говорится в сообщении на официальной странице профсоюза в Twitter.

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If you encounter issues in your classroom related to the mayor's new quarantine guidelines for students, including cases where students are not able to maintain 3 feet of distance, please use this form to document them: https://t.co/3FWGQ1Z5C9 — UFT (@UFT) September 26, 2021

"Пожалуйста, используйте эту форму, чтобы задокументировать любые проблемы в вашем классе, связанные с этими новыми правилами карантина, включая ситуации, когда ученики сидят на расстоянии менее трех футов" – говорится в форме.

В онлайн-форме есть такие пункты, которые профсоюз предлагает заполнять учителям:

подробности о нарушении правил карантина;

фото – до пяти штук;

свое имя;

личный номер телефона;

название школы и ее адрес.

"Мэр Билл де Блазио объявил 20 сентября, что ученикам больше не придется уходить на карантин в случае положительного случая COVID в их классе, если они будут правильно носить маску и находиться на расстоянии трех футов друг от друга", – отмечается в форме.

Тем временем школы Нью-Йорка столкнулись с вероятностью кадрового кризиса из-за предписания властей учителям вакцинироваться от коронавируса. Предписание должно было вступить в силу в понедельник, но судья 2-го окружного апелляционного суда США вынес временный запрет и передал дело на рассмотрение коллегии из трех судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинских школах тоже возникли сложности с вакцинацией, которые стали очевидны после решения правительства о введении "желтой" зоны карантина. Как нам сообщили в Минобразования, по состоянию на 22 сентября, тольков 52% школ уровень вакцинации сотрудников достиг 80%. В некоторых школах ситуация с вакцинацией начала резко улучшаться, из-за чего учителей заподозрили в обмане.