Учителей Нью-Йорка попросили доносить на своих учеников за нарушение COVID-правил

Учителей государственных школ Нью-Йорка призвали сообщать о случаях нарушения COVID-правил учениками. Педагогам предлагают делать фото и заполнять специальные формы.

Доносить на учеников призвала Объединенная федерация учителей (UFT) – профсоюз, который представляет большинство учителей государственных школ Нью-Йорка. Об этом сообщает FoxNews.

"Если вы столкнетесь с проблемами в классе, связанными с новыми правилами карантина для учащихся, установленными мэром, в том числе в случаях, когда учащиеся не могут поддерживать расстояние в 3 фута (около 0,9 м – Ред.), используйте эту форму, чтобы задокументировать их", – говорится в сообщении на официальной странице профсоюза в Twitter.

If you encounter issues in your classroom related to the mayor's new quarantine guidelines for students, including cases where students are not able to maintain 3 feet of distance, please use this form to document them: https://t.co/3FWGQ1Z5C9