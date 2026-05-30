Учительница истории назвала фильмы, о которых вас могут спросить на НМТ 2026

Поскольку история Украины является одним из обязательных предметов на Национальном мультипредметном тесте (НМТ), важно подготовиться ко всем типам вопросов, которые могут попасться на экзамене. Среди них встречаются и фильмы на историческую тематику.

Что это за ленты, рассказала в TikTok пользовательница под ником @your.history.school. Она перечислила 8 фильмов и привела пример задания, в котором они могут появиться.

"Золотой сентябрь. Хроника Галичины 1939-1941". Это документальная лента рассказывает о событиях, которые происходили на Западной Украине на начальном этапе Второй мировой войны. Именно в 1939 году на галицкие земли пришла советская армия и территория оказалась под контролем СССР.

"Круты 1918". Исторический экшн Алексея Шапарева посвящен бою под Крутами, который состоялся в январе 1918 года, а также историческим событиям вокруг него, ставшим первым этапом советско-украинской войны.

"Хайтарма". Режиссерская работа Ахтема Сеитаблаева и первая художественная картина о депортации крымских татар в мае 1944 года. Трагедия крымскотатарского народа показана через взгляд прославленного летчика, национального героя крымских татар Амет-Хана Султана. Главную роль в ленте исполнил сам Сеитаблаев.

"Зима в огне: Борьба Украины за свободу". Документальная лента Евгения Афинеевского о событиях зимы 2013-2014 годов, которые вошли в историю как Революция Достоинства. Номинант на премию "Оскар" 2016 года в категории "Лучший документальный полнометражный фильм".

"Черкассы". Военная драма режиссера Тимура Ященко, которая описывает оборону морского тральщика U311 "Черкассы" во время захвата россиянами Крыма весной 2014 года. Экипаж до последнего ведет борьбу. В съемках ленты участвовали реальные матросы судна, непосредственные участники тех событий.

"Запрещенный". Байопик культового украинского поэта Василия Стуса, который через его жизнь, судебное дело, заключение и смерть изображает движение украинского шестидесятничества. Вспоминает всех ключевых диссидентов и описывает зарождение правозащитного движения в Украине.

"Киборги. Герои не умирают". Еще одна режиссерская работа Ахтема Сеитаблаева по сценарию Натальи Ворожбит, на этот раз посвященная обороне Донецкого аэропорта от российских оккупантов, которая длилась с сентября 2014 года по 23 января 2015 года.

"Черный ворон". Экранизация одноименного романа Василия Шкляра. Описывает борьбу повстанцев Холодного Яра против большевистской власти в 1920-х годах после поражения УНР. В центре сюжета – атаман Иван Черноусов по прозвищу Черный ворон.

Приведен в ролике также пример задания, которое может содержать эти фильмы. Репетиторка предлагает своим подписчикам расположить в хронологическом порядке ленты (А) "Золотой сентябрь", (Б) "Круты 1918", (В) "Хайтарма" и (Г) "Запрещенный". Правильный ответ здесь Б, А, В, Г.

