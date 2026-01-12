Учительница назвала 10 повседневных навыков, которыми не овладели многие третьеклассники

Учительница одной из начальных школ США назвала 10 базовых привычек, которые должны уметь дети в третьем классе, однако большинство из них ими не владеет. Она выразила серьезную обеспокоенность такой ситуацией.

Как пишет издание Today.com, по ее словам, некоторые ученики не могут назвать свой домашний адрес, считать монеты или выполнять простые многоэтапные инструкции. Видео, которое преподавательница с никнеймом mommy_n_zachy опубликовала в социальной сети TikTok, на сегодня собрало уже более 6 миллионов просмотров.

Навыки, которыми не овладели многие третьеклассники

Они всегда спрашивают, который час? То есть дети не умеют пользоваться часами.

Большинство не пользуется рукописным шрифтом. По мнению преподавательницы владеть этим навыком очень важно. "Хотелось бы, чтобы большинство из них знали, как это делать, потому что это как утраченное искусство. Но этого больше не преподают в школах, нам нужно это вернуть", – говорит она.

Дети не знают номера телефонов своих родителей.

Они не знают своего домашнего адреса.

Третьеклассники не умеют считать деньги. "И это отчасти не их вина, не так ли? Потому что взрослые больше пользуются карточками или вообще платят с помощью телефона. Но если вы дадите им несколько монет, они даже не скажут их названия", – уверена учительница.

Дети не знают, как завязывать шнурки. "У большинства из них обувь на липучках, но их стоит научить завязывать шнуровку", – говорит она.

Они не знают имен своих родителей.

Они не знают, в каком году они родились. Некоторые из них могут назвать вам дату своего рождения, но в каком году они родились, они не знают.

Они не умеют пользоваться словарем. "Да, теперь все в телефоне. Дети пользуются iPad и подобными вещами, но все еще могут найти слова в алфавитном порядке", – объясняет педагог.

Дети не умеют придерживаться многоэтапных инструкций. "Если я скажу им: подойдите туда, принесите мне ту книгу, а потом, когда вы закончите, вытрите тот стол и принесите мне бумагу, они дойдут до книги и спросят, что делать дальше. Да, они не слушают и не запоминают", – говорит учительница.

В завершение видео преподавательница обращается к родителям с просьбой обратить внимание на эту проблему: "Нам нужна небольшая дополнительная помощь дома. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Мы – сообщество, мы работаем вместе. Поэтому давайте настроим наших детей на успех и давайте работать вместе и попробуем преодолеть некоторые из этих базовых пробелов".

