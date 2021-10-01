Учительница поборется за корону Мисс США 2021. Фото

27-летняя учительница Катарина Швейцер претендует на корону Мисс США. Девушка ранее победила на конкурсе Мисс Айдахо, и теперь представит родной штат.

Как сообщает idahoednews.org, девушка много лет принимает участие в конкурсах красоты, но гораздо больше времени она провела в школе. Катарина занимается с учениками 6-12 классов с особыми образовательными потребностями.

"Я представляю не только Айдахо. Я представляю преподавателей", – сказала Катарина Швейцер в одном из интервью.

Катарина Швейцер 13 лет принимает участие в конкурсах красоты. Но еще больше времени девушка проводит в классе – занимаясь учениками с особыми образовательными потребностями 6-12 классов в городской школе Нампы.

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Мисс Айдахо и, возможно, будущая Мисс США 2021, несколько раз меняла направление карьеры – училась на медицинском, еще получила диплом по коммуникациям. Но в итоге остановилась на специальном образовании.

*Специальное образование – образование, призванное помочь освоить необходимые навыки и знания детям, подросткам и взрослым, которые нуждаются в специальных педагогических методиках. Их обучают специально подготовленные преподаватели.

Девушка первая в семье, кто получил высшее образование. Отец Швейцер более 30 лет служил в ВМС США, затем начал заниматься ремонтом исторических домов. На выбор профессии Катарины повлияла мама – она работала с детьми, которые отставали в чтении и имели трудности с другими образовательными навыками.

"Большинство студентов, с которыми вы взаимодействуете,чувствуют, что они не такие, как все остальные, что они не могут делать то, что могут делать другие... И я хотела бы, чтобы они знали – да, они уникальны, но инвалидность не означает, что они другие. Это просто означает, что они делают что-то по-своему", – сказала Швейцер.

В Instagram девушки много фото в короне Мисс Айдахо, из различных поездок – а вот "голых" фото практически нет, за исключением нескольких снимков в купальнике.

Конкурс Мисс США пройдет в Талсе, штат Оклахома, 29 ноября.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинская блогер, телеведущая и актриса из Киева Виктория Щелко заявила, что получила корону "Мисс мира плюс сайз-2021". Дальше разразился громкий скандал. Miss World Plus Size-2019 Мила Кузнецова, обладательница самой большой груди в Украине, заявила – Щелко никак не могла представлять Украину на этом конкурсе красоты, так как ни одного национального отбора не проходила.