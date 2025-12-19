Учительницу из Ирпеня, уволенную за 'аморальный проступок', восстановили в должности: кто такая Мила Скрынник и почему в скандал вмешалась образовательный омбудсмен

Учительницу украинского языка из Ирпеня Милу Скрынник восстановили в должности в лицее по решению суда. Она была уволена за якобы "аморальный проступок", несовместимый с продолжением работы. Учебное заведение отменило приказ об увольнении, выплатит средний заработок за время вынужденного прогула и компенсирует расходы на юридическую помощь.

Видео дня

Об этом сообщила образовательный омбудсмен Надежда Лещик в Facebook. Чиновница участвовала в судебном процессе в качестве третьего лица и поддерживала педагога. По ее словам, увольнению предшествовало служебное расследование, в ходе которого учительницу обвиняли в непроведении уроков, якобы склонении учеников к даче ложных объяснений и вовлечении родителей в конфликт. Эти действия комиссия учебного заведения трактовала как нарушение принципов педагогической этики.

Пока длилось судебное разбирательство, в школе сменился руководитель. В результате стороны заключили мировое соглашение, которое утвердил суд, а истица отказалась от требования о возмещении морального вреда.

Омбудсменка рассказала, что получила жалобу от учительницы на этапе служебного расследования. По утверждению педагога, ее не приглашали на заседание комиссии, несмотря на соответствующие обращения, а по результатам проверки руководству рекомендовали увольнение. Лещик неоднократно обращалась в школу и в орган управления образованием в общине. Комиссия управления образования пришла к выводу, что оснований для увольнения по соответствующей статье Кодекса законов о труде Украины недостаточно, а анализ ситуации был проведен ненадлежащим образом.

Чиновница подчеркнула, что постановление об утверждении мирового соглашения является исполнительным документом и в случае его невыполнения может быть передано в органы государственной исполнительной службы. Образовательный омбудсмен также отметила, что судебная защита в подобных случаях часто необходима для восстановления нарушенных прав педагогов.

Мила Скрынник – учительница украинского языка из Ирпеня, более 20 лет работает педагогом, не имела ни одного выговора. Ее уволили якобы за то, что она публично заявила, что служебный автомобиль, переданный для Вооруженных сил Украины, руководство учебного заведения использовало в частных целях.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН возмутило украинцев заявлением о престиже профессии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!