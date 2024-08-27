Учителя будут получать 80% зарплаты: какие изменения готовит МОН для педагогов

Министерство образования и науки (МОН) планирует изменить систему оплаты труда педагогов. В частности, базовая часть зарплаты будет около 80%, тогда как остальные доплаты будут предусматривать надбавки от директора школы, региона и т.д.

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По словам министра образования и науки Оксена Лисового, таким образом удастся сделать зарплату учителя понятной, прозрачной и прогнозируемой. Об этом чиновник рассказал во время Августовской конференции-2024, передает Укринформ.

"Мы хотим, чтобы базовая часть заработной платы была около 80%, около 20% – надбавки и еще несколько надбавок региональных доплат и доплаты от директора школы. То есть мы делаем ее понятной, прозрачной, прогнозируемой. И, самое главное, мы стремимся повысить заработную плату ", – объяснил министр образования.

Он добавил, что пилотный проект по изменению формата выплат планируется ввести в первые 500 школах уже в 2024-2025 годах.

По его словам, в этом году проходила работа над формированием политик и экспертизы, а уже в следующем пройдет их реализация в учебных заведениях. Лисовой отметил, что согласно новому формату предлагается отойти от тарифной сетки в оплате труда учителей.

Однако, как сказал чиновник, в условиях полномасштабной войны России против Украины спрогнозировать точно, насколько быстро можно реализовать эту идею нельзя.

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