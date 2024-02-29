Учителя очень устали: исследование показало серьезную проблему в Украине, которая может отразиться на школьниках

У украинских педагогов снизилась ресурсность, из-за чего они не могут полноценно работать со школьниками. Специалисты исследования "Индекс будущего" обращают внимание на ментальное состояние учителей и уверяют, что в системе образования должны внедряться целостные программы психологической поддержки для образовательных работников.

В опубликованном на официальном сайте Министерством образования и науки отчете отмечено, что полномасштабная война России против Украины влияет на эмоциональное состояние не только детей, но и учителей. В частности, педагоги из-за собственных переживаний не всегда могут быть поддержкой для школьников.

"Война влияет на эмоциональное состояние не только детей, но и учителей, которые должны быть поддержкой для школьников, но из-за собственных переживаний не всегда могут это сделать. Одно из предложений экспертов – оказать учителям психологическую поддержку и больше заботиться об их ментальном здоровье, чтобы они имели возможность работать с детьми", – говорится в исследовании.

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Руководитель Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми Ирина Тулякова уверяет, что педагоги могут воспользоваться специальными программами и онлайн-курсами по ментальному здоровью. Однако, по ее словам, учителей нужно обязать работать с психологами и супервизорами для поддержания их психоэмоционального состояния.

"У нас есть программы, онлайн-курсы "Ментальное здоровье для учителей", есть периодически проводимые открытые занятия. Но учителя очень устали, они не способны идти к ребенку. В системе образования должны внедряться целостные программы психологической поддержки педагога. И где-то, возможно, даже стоит обязывать их работать с психологами, с супервизорами для поддержки их ментального здоровья", – говорит Тулякова.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учителя из прифронтовых регионов и приграничных громад требуют больше времени на восстановление психоэмоционального состояния.

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