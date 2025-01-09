Учителя отказались менять подгузники ученикам: власти Уэльса обратились к родителям со срочным заявлением

В районе Блайнай-Гвент в Уэльсе педагоги снова забили тревогу из-за того, что им приходится менять подгузники детям в начальной школе. Они призвали родителей самим приходить в школу и менять своим детям подгузники, если они не смогли научить их пользоваться туалетом.

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Об этом сообщило издание The Guardian. Педагоги заявили, что будут заниматься этим только, если есть "медицинско подтвержденная необходимость".

Еще в прошлом году благотворительная организация Kindred2 опубликовала отчет о том, что один из четырех детей в Англии и Уэльсе не приучен к туалету. Также эксперты обнаружили, что только 50% родителей считают, что несут ответственность за обучение своего ребенка.

Власти Блайнай-Гвент сообщили родителям, что они обязаны убедиться, что дети умеют пользоваться туалетом, прежде чем отправлять их в школу. Теперь учителя будут менять детям подгузники только, если для этого есть "необходимость, подтвержденная медиками".

"Обязанность родителей/опекунов — убедиться, что их ребенок приучен к горшку. На основе сбора данных из школ об очень высоком уровне учеников, приходящих в школу в подгузниках, мы ввели эту политику. Она гласит, что родители должны будут ходить в школу, чтобы менять подгузники своим детям", – заявили власти.

В заявлении также сказано, что родителям будут оказывать поддержку советами и рекомендациями по этому вопросу.

Профсоюзы учителей со своей стороны заявили, что дети должны иметь возможность приходить в школу готовыми к обучению.

"Первые годы жизни ребенка очень важны для его развития, и жизненно важно, чтобы все, кто участвует в его жизни, поддерживали его. Некоторые руководители школ сообщали, что все больше детей в школе не всегда достигают этих ключевых этапов до поступления, включая потребности в уходе за собой", – сказала Лора Доэл, национальный секретарь профсоюза руководителей школ NAHT Cymru.

Главный директор благотворительной организации Eric Джульетт Рейнер говорит, что сейчас приучение к туалету может быть сложнее, чем в предыдущие поколения, "из-за множества социальных и экономических факторов, влияющих на семьи".

"Последствия пандемии и сокращение основных услуг для детей в последние годы способствовали обострению этой проблемы, и если ее не решить в ближайшее время, она может иметь серьезные последствия для здоровья и образования детей", – сказала она.

Как писал OBOZ.UA, ранее колумнистка Daily Mail Саманта Брик сообщила, что в одной из начальных школ Англии дети ходят в подгузниках, а учителя, кроме обучения, должны следить, чтобы вовремя их сменить. Родители говорят, что у них нет времени, чтобы приучить детей к горшку.

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