'Учителя после уроков должны идти домой': крик души директора школы о перегрузке педагогов в Украине поразил сеть

Многие педагоги работают сверхурочно из-за недофинансирования школ, высоких общественных оценок и недостаточной законодательной регуляции. Поэтому у учителей возникает хроническая усталость, профессиональное выгорание и снижается качество знаний у школьников.

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Об этом говорит директор школы Дмитрий Ламза в сообщении в Facebook. По его словам, педагоги не должны после уроков оставаться в учебном заведении, они должны идти домой к своей семье или по собственным делам. Он отмечает, что запрет овертайма для учителей – это важный шаг к защите прав работников образования.

"Категорический запрет овертайма для педагогов – это важный шаг к защите их прав и созданию условий для качественного обучения. Нужно создать все условия для того, чтобы учитель не оставался на работе после уроков, а спешил домой к семье, детям, мог посетить театр или ресторан", – уверяет Ламза.

"Реальность такова, что многие педагоги работают сверхурочно из-за недофинансирования школ, высоких общественных ожиданий и недостаточной законодательной регуляции. Это приводит к хронической усталости, профессиональному выгоранию и снижению качества преподавания. Учителя, которые находятся в постоянном стрессе, не могут эффективно обучать учеников, а их личная жизнь страдает", – добавляет он.

Директор школы предлагает несколько способов решения проблемы перегрузки учителей. Они предусматривают четкое регулирование рабочего времени, справедливую оплату за сверхурочную работу, оптимизацию нагрузки и обеспечение психологической поддержки. Работник образования уверяет, что это поможет вернуть баланс в систему образования.

В то же время, по его словам, общество должно понять, что инвестиции в педагогов станут вложениями в будущее страны. Он призвал изменить подход к образовательному сообществу, для чего следует уделять больше внимания педагогам, в частности нормированию их рабочего времени.

Украинцы поддержали такие высказывания директора школы и отметили, что это должны учитывать те, от кого зависит развитие образования.

"Правильные слова. Если бы с этим считались все, от кого зависит развитие образования".

"Уже и так много людей, ушли из профессии. Уборщицы получают больше в школе, чем молодой учитель без стажа и выслуг, вот и имеем. Ждем пока нервы сдадут у оставшихся".

Также свое мнение высказали и другие пользователи.

"Работаю дистанционно третий год, компьютер включается в 8.00 и выключается в лучшем случае в 20.00. Занятия, проверка сданных работ, подготовка к следующему дню, разработка методических материалов для разных конкурсов, которые никогда не будут введены в работу, вебинары, семинары, курсы и т.д., зрения уже нет, очки в 34 года. И так все мои коллеги. Заработная плата фактически не изменялась с 2019 года. То, что прибавят, в остальном заберут. Держимся".

"В образовании многое зависит еще от того каким человеком является учитель. Для одних о том что вы говорите является действительно проблемой как эмоциональной так и лишней нагрузкой, а некоторые в 70 лет спокойно издеваются над детьми применяя совдеповские методы типа ярлыков, запугивания и даже прикладывания рук. И это им сходит с рук при поддержке и отсутствии реагирования вышепоставленных лиц".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ChatGPT ответил на вопрос как педагогу можно прожить на 10 тысяч гривен в месяц. Главным советом стала рекомендация экономить в течение этого времени. Кроме того, искусственный интеллект посоветовал откладывать деньги на непредсказуемые ситуации.

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