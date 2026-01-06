Украинец Артем Иванов вошел в 3% самых умных студентов мира: в чем секрет успеха 20-летнего вундеркинда из Житомирщины

20-летний Артем Иванов из Коростеня (Житомирская область) вошел в 3% (первую сотню) лучших участников со всего мира в финальном раунде престижного студенческого международного конкурса по компьютерным наукам International Computer Science Competition 2025. Парень набрал 19 баллов во время 30-минутного алгоритмического теста и получил серебряную награду Silver Honour.

Иванов учится на 4 курсе Физико-математического факультета Житомирского государственного университета им. И. Франко по специальности "Компьютерные науки". В интервью Фактам он поделился, что его интересует математика и все, что с ней связано. Именно поэтому он выбрал эту специальность.

"Меня интересует математика и все, что с ней связано.Всегда привлекали сложные вещи, мне нравится разбираться в них и понимать, как они работают", – поделился парень .

По его словам, задания на олимпиаде включают в себя как абстрактные математические задачи, так и более конкретные, касающиеся программирования. Так, участники должны разобраться в предоставленной теме и проверяют их способность аналитически мыслить и находить решения.

К программированию парень пришел из-за увлечения математикой и уже в восьмом классе занял третье место на областной олимпиаде. Иванов первый среди своих родственников, кто получает высшее образование. Он также участвовал в других олимпиадах, в частности по астрономии, где получил бронзу.

Парень считает, что в Украине нужно освоить более практическую профессию, ведь наука – не та сфера, где можно сделать карьеру. Он поделился, что если бы имел возможность, то уехал бы работать в более технологически развитую страну.

Научный руководитель Артема, доцент кафедры компьютерных наук и информационных технологий физико-математического факультета ЖГУ Александр Кривонос отмечает, что всего на соревнования было зарегистрировано более 10 тысяч участников со всего мира. Конкурс состоял из нескольких этапов. Отборочный длился 2 недели, полуфинал 5 дней, а финал – спринт в 30 минут.

По словам педагога, Артем очень настойчивый. Он ищет знания везде, где это возможно, стремится участвовать в конкурсах, конференциях и олимпиадах.

