77-летняя жительница Львова установила рекорд по написанию радиодиктантов. Фото

77-летняя львовянка Кристина Гоянюк стала рекордсменкой Украины по наибольшему количеству написания ежегодных радиодиктантов. Женщина пишет их уже 23 года подряд, с момента основания традиции в 2000-м году.

Об этом сообщила руководительница Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова на своей Facebook -странице. Жительница Львова говорит, что даже свой день рождения она не ждет так, как Радиодиктант национального единства.

В посте отмечено, что по грамотности тексты Кристины Гоянюк – одни из лучших в Украине. В 2020 году она была единственной, кто написал диктант без единой ошибки.

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По профессии рекордсменка – врач-бактериолог. "Она готовится к диктантам так, как к защите докторской диссертации: перечитывает новые правила правописания, пересматривает словари, консультируется с учителями украинского языка", – пишет Лана Ветрова.

Кристина Гоянюк верит, что грамотность человека – это достижение, а языковое совершенство – это уровень его интеллигентности.

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