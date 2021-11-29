Украинская школьница победила в престижном поэтическом конкурсе во Франции: такое произошло впервые
15-летняя украинская школьница Анна-Мария Баландина победила в престижном поэтическом конкурсе Poésie en liberté. Конкурс организовывают Министерство образования Франции и мэрия Парижа.
За победу соревнуются франкоязычных заведений мира, и впервые ее одержала украинка. Об этом сообщает "Главком".
Анна-Мария Баландина – 15-летняя ученица столичного лицея имени Анны Киевской. Это первое французское учебное заведение в Украине, которое признало Министерство образования Франции.
Школьница написала стихотворение Le Caricaturiste (Карикатурист – Ред.) и с ним выиграла премию Deuxième Prix во всемирном поэтическом конкурсе Poésie en liberté.
"Для меня честь принести Украине и лицею имени Анны Киевской эту победу", – сказала Анна-Мария Баландина во время встречи с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко. И добавила, что раньше украинцы в этом конкурсе не побеждали.
Poésie en liberté – престижный поэтический конкурс. Его проводят Министерство образования Франции и мэрия Парижа с 1998 года среди франкоязычных учебных заведений мира. Принять участие могут школьники и студенты в возрасте от 15 до 25 лет.
Судили работы звезды литературы и искусства Франции, в частности:
поэт Жан-Мари Мюллер;
поэт Маттиас Винсенот;
всемирно известный исследователь символизма Пьер Брюнель;
актриса Майра Шмитт;
актриса Анн-Софи Солдаини;
певица и победительница Евровидения Изабель Обре.
Призы победителям конкурса вручила мэр пятого округа Парижа Флоранс Берту.
А еще одно из самых известных издательств Франции вскоре опубликует поэтический сборник со стихами победителей, который отправят во все библиотеки страны.
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