Украинская школьница победила в престижном поэтическом конкурсе во Франции: такое произошло впервые

15-летняя украинская школьница Анна-Мария Баландина победила в престижном поэтическом конкурсе Poésie en liberté. Конкурс организовывают Министерство образования Франции и мэрия Парижа.

За победу соревнуются франкоязычных заведений мира, и впервые ее одержала украинка. Об этом сообщает "Главком".

Анна-Мария Баландина – 15-летняя ученица столичного лицея имени Анны Киевской. Это первое французское учебное заведение в Украине, которое признало Министерство образования Франции.

Школьница написала стихотворение Le Caricaturiste (Карикатурист – Ред.) и с ним выиграла премию Deuxième Prix во всемирном поэтическом конкурсе Poésie en liberté.

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"Для меня честь принести Украине и лицею имени Анны Киевской эту победу", – сказала Анна-Мария Баландина во время встречи с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко. И добавила, что раньше украинцы в этом конкурсе не побеждали.

Poésie en liberté – престижный поэтический конкурс. Его проводят Министерство образования Франции и мэрия Парижа с 1998 года среди франкоязычных учебных заведений мира. Принять участие могут школьники и студенты в возрасте от 15 до 25 лет.

Судили работы звезды литературы и искусства Франции, в частности:

поэт Жан-Мари Мюллер ;

поэт Маттиас Винсенот ;

всемирно известный исследователь символизма Пьер Брюнель;

актриса Майра Шмитт ;

актриса Анн-Софи Солдаини ;

певица и победительница Евровидения Изабель Обре.

Призы победителям конкурса вручила мэр пятого округа Парижа Флоранс Берту.

А еще одно из самых известных издательств Франции вскоре опубликует поэтический сборник со стихами победителей, который отправят во все библиотеки страны.

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