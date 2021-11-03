Украинские школьники и студенты на международном конкурсе IT-проектов INFOMATRIX выбороли 15 медалей
Школьники и студенты из Украины на международном конкурсе компьютерных проектов INFOMATRIX – 2021 выиграли 15 медалей. Среди них – одна платиновая и четыре золотых.
За награды с украинцами соревновались команды из еще девяти стран. Финал конкурса состоялся в Мексике онлайн, – говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки на официальном сайте ведомства.
Украинская команда из 18 школьников и студентов приняла участие в финале международного конкурса компьютерных проектов INFOMATRIX – 2021, состоявшемся онлайн в Мексике. Они разработали 15 проектов и получили 15 медалей:
1 платиновую;
4 золотых;
5 серебряных;
5 бронзовых.
Команды соревновались в таких номинациях:
программирование;
аппаратные устройства;
компьютерное искусство;
короткометражный фильм.
Платиновую медаль получил:
Руслан Мельник – ученик Политехнического лицея НТУУ "КПИ", руководитель проекта – Л. В. Булыгина. Номинация Computer Programming, проект Virtual Lab.
Золотые медали завоевали:
Михаил Шиндер – ученик Ришельевского научного лицея в Одессе, руководитель проекта – А. В. Пустовойт. Номинация: Computer Programming, проект Waycat;
Адем Башбога и Андрей Журавлев – ученик школы № 65 Одессы, руководитель проекта – А. Б. Омельченко. Номинация Short Movie, проект Endowment at school;
Павел Гук – ученик специализированной средней общеобразовательной школы № 22 с углубленным изучением иностранного языка в Днепре, руководитель проекта – С. В. Зильберман. Номинация Hardware Control, проект Solar Charger & Solar Tracker;
Мария Волосова – ученица школы №58 в Днепре, руководитель проекта – С. В. Зильберман. Номинация Computer Art, проект Seasons.
Серебряные медали получили:
Юлия Бутук – ученица школы №65 в Одессе, руководитель проекта – А. В. Пустовойт. Номинация Computer Art, проект Life through ordinary things;
Маргарита Обида – студентка Национального авиационного университета, руководитель проекта – О. В. Пустовойт. Номинация Computer Art, проект Sincerity;
София Будзика и Лолита Максименко – ученицы школы №65 Одессы, руководитель проекта – И.В. Глинская. Номинация Short Movie, проект Trigonometry of borscht;
Денис Пирогов – студент Житомирского государственного университета "Житомирская политехника", руководитель проекта – М. Д. Тарасюк. Номинация Computer Programming, проект RISC-V Virtual Machine;
Дмитрий Солтысюк – студент Национального университета "Львовская политехника", руководитель проекта – В. С. Вербицкий. Номинация Computer Programming, проект Loonify.
Бронзовые медали завоевали:
Михаил Дяченко – ученик гимназии №178 в Киеве, руководитель проекта – Н. В. Речич. Номинация Computer Programming, проект Shkodnik;
Андрей Демченко – ученик Политехнического лицея НТУУ "КПИ", руководитель проекта – Л. В. Булыгина. Номинация Hardware Control, проект Smartpot;
Анастасия Козич – ученица школы №3 Покровска Донецкой области, руководитель проекта – Н. А. Туленгутбаев. Номинация Computer Art, проект Life online;
Елизавета Малиновская – ученица школы №17 Житомира, руководитель проекта – М. Д. Тарасюк. Номинация Computer Art, проект Sand Snake;
Владислав Парфенюк и Владимир Винничук – ученики Дунаевецкого УВК в Дунаевцах Хмельницкой области, руководитель проекта – М. В. Чекман. Номинация Short Movie, проект Telephone Call.
Члены жюри оценивали не только сами проекты, но и то, как команды презентовали их на английском языке.
В финале с украинцами, чья команда в этом году была самой большой, соревновались ученики и студенты еще из девяти стран :
Боливии;
Туркменистана;
Румынии;
Мексики;
Македонии;
Индонезии;
Индии;
Эквадора;
Колумбии.
Второе место по количеству наград разделили команды Македонии и Румынии, у которых по 4 медали.О конкурсе INFOMATRIX – 2021
INFOMATRIX – 2021 – международный конкурс IT-проектов, в котором соревнуются школьники и студенты. С 2009 года Украина является полноправной страной-участником мирового финала INFOMATRIX.
Официальным партнером конкурса на национальном уровне является Национальный эколого-натуралистический центр учащейся молодежи (НЭНЦ) Министерства образования и науки.
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