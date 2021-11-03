Украинские школьники и студенты на международном конкурсе IT-проектов INFOMATRIX выбороли 15 медалей

Школьники и студенты из Украины на международном конкурсе компьютерных проектов INFOMATRIX – 2021 выиграли 15 медалей. Среди них – одна платиновая и четыре золотых.

За награды с украинцами соревновались команды из еще девяти стран. Финал конкурса состоялся в Мексике онлайн, – говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки на официальном сайте ведомства.

Украинская команда из 18 школьников и студентов приняла участие в финале международного конкурса компьютерных проектов INFOMATRIX – 2021, состоявшемся онлайн в Мексике. Они разработали 15 проектов и получили 15 медалей:

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1 платиновую;

4 золотых;

5 серебряных;

5 бронзовых.

Команды соревновались в таких номинациях:

программирование;

аппаратные устройства;

компьютерное искусство;

короткометражный фильм.

Платиновую медаль получил:

Руслан Мельник – ученик Политехнического лицея НТУУ "КПИ", руководитель проекта – Л. В. Булыгина. Номинация Computer Programming, проект Virtual Lab.

Золотые медали завоевали:

Михаил Шиндер – ученик Ришельевского научного лицея в Одессе, руководитель проекта – А. В. Пустовойт . Номинация: Computer Programming, проект Waycat;

Адем Башбога и Андрей Журавлев – ученик школы № 65 Одессы, руководитель проекта – А. Б. Омельченко . Номинация Short Movie, проект Endowment at school;

Павел Гук – ученик специализированной средней общеобразовательной школы № 22 с углубленным изучением иностранного языка в Днепре, руководитель проекта – С. В. Зильберман . Номинация Hardware Control, проект Solar Charger & Solar Tracker;

Мария Волосова – ученица школы №58 в Днепре, руководитель проекта – С. В. Зильберман. Номинация Computer Art, проект Seasons.

Серебряные медали получили:

Юлия Бутук – ученица школы №65 в Одессе, руководитель проекта – А. В. Пустовойт. Номинация Computer Art, проект Life through ordinary things;

Маргарита Обида – студентка Национального авиационного университета, руководитель проекта – О. В. Пустовойт . Номинация Computer Art, проект Sincerity;

София Будзика и Лолита Максименко – ученицы школы №65 Одессы, руководитель проекта – И.В. Глинская . Номинация Short Movie, проект Trigonometry of borscht;

Денис Пирогов – студент Житомирского государственного университета "Житомирская политехника", руководитель проекта – М. Д. Тарасюк. Номинация Computer Programming, проект RISC-V Virtual Machine;

Дмитрий Солтысюк – студент Национального университета "Львовская политехника", руководитель проекта – В. С. Вербицкий. Номинация Computer Programming, проект Loonify.

Бронзовые медали завоевали:

Михаил Дяченко – ученик гимназии №178 в Киеве, руководитель проекта – Н. В. Речич. Номинация Computer Programming, проект Shkodnik;

Андрей Демченко – ученик Политехнического лицея НТУУ "КПИ", руководитель проекта – Л. В. Булыгина . Номинация Hardware Control, проект Smartpot;

Анастасия Козич – ученица школы №3 Покровска Донецкой области, руководитель проекта – Н. А. Туленгутбаев . Номинация Computer Art, проект Life online;

Елизавета Малиновская – ученица школы №17 Житомира, руководитель проекта – М. Д. Тарасюк . Номинация Computer Art, проект Sand Snake;

Владислав Парфенюк и Владимир Винничук – ученики Дунаевецкого УВК в Дунаевцах Хмельницкой области, руководитель проекта – М. В. Чекман. Номинация Short Movie, проект Telephone Call.

Члены жюри оценивали не только сами проекты, но и то, как команды презентовали их на английском языке.

В финале с украинцами, чья команда в этом году была самой большой, соревновались ученики и студенты еще из девяти стран :

Боливии;

Туркменистана;

Румынии;

Мексики;

Македонии;

Индонезии;

Индии;

Эквадора;

Колумбии.

Второе место по количеству наград разделили команды Македонии и Румынии, у которых по 4 медали.

INFOMATRIX – 2021 – международный конкурс IT-проектов, в котором соревнуются школьники и студенты. С 2009 года Украина является полноправной страной-участником мирового финала INFOMATRIX.

Официальным партнером конкурса на национальном уровне является Национальный эколого-натуралистический центр учащейся молодежи (НЭНЦ) Министерства образования и науки.

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