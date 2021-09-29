Украинские школьники могут год бесплатно учиться в США. Что за программа и как податься

Украинские школьники могут получить стипендию на обучение в США. Такую возможность дает программа FLEX ученикам 8-10 классов.

О программе говорится в сообщении на сайте Американских советов. Подать заявку на участие можно до 15 октября.

Программу FLEX запустили в 1992 году, ее финансирует Госдеп США. Каждый год стипендии на обучение в Америке получают 900-1000 школьников из стран Европы и Азии. Ее цель –улучшать взаимопонимание между странами и предоставлять молодежи возможности наблюдать за американским государственным устройством, быть его частью. С 1993 года участниками FLEX стали более 29 тыс. детей.

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Стипендия участников программы покрывает:

авиабилеты в обе стороны;

учебу в школе;

проживание в американской семье;

медстраховку, исключение – хронические заболевания и стоматология.

Еще школьники получат $300 единоразовой финансовой помощи, которую они смогут потратить по прибытию на предметы первой необходимости, например, учебники. Ежемесячная стипендия будет составлять $125.

Для участия в программе школьники должны отвечать довольно длинному списку требований (полный – здесь). Стать конкурсантами могут:

ученики 8-10 классов;

которые родились в перид с 1 января 2005 года до 15 июля 2007 года;

с хорошей успеваемостью;

которые владеют английским языком.

отвечают требованиям для получения визы США J-1.

не находились в США более 3 месяцев в течение последних 5 лет.

Заявку можно подать до 15 октября на сайте Американских советов – форма будет доступна после регистрации.

Конкурс включает три этапа и проходит с сентября по декабрь онлайн:

На I туре нужно заполнить анкету и написать три сочинения на заданные темы на английском языке в течение 10 дней с момента подачи заявки.

На II туре – сдать небольшой письменный тест по английскому языку.

На III туре – заполнить анкеты, написать сочинения на английском, пройти собеседование и сдать стандартизированный тест по английскому языку.

После третьего тура документы участников отправят в Вашингтон. Там независимая комиссия решит, кто станет участником программы, кому отказывают, кто получит статус альтернативного кандидата (на случай, если кто-то откажется от участия).

Финалистов и альтернативных кандидатов определят в апреле-мае 2022 года. Сколько точно будет финалистов и альтернативных кандидатов, пока неизвестно.

Победители конкурса должны будут подготовить документы для получения визы. На учебу в США они поедут в августе 2022 года, вернутся в мае – июне 2023 года. До поездки, летом, они обязательно должны пройти программу предвыездной ориентации.

Как сообщали в Министерстве образования и науки, в этом году 48 украинских школьников из 18 областей получили стипендии Ukraine Global Scholars на обучение в престижных школах-пансионах и университетах США, Канады, Германии и Китая.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что университет им. Т.Шевченко и КПИ включили в мировой рейтинг по трудоустройству QS Graduate Employability Rankings 2022. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко разместили на позиции 301-500, Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – на позиции 501+.