Украинские школьники могут год бесплатно учиться в США. Что за программа и как податься
Украинские школьники могут получить стипендию на обучение в США. Такую возможность дает программа FLEX ученикам 8-10 классов.
О программе говорится в сообщении на сайте Американских советов. Подать заявку на участие можно до 15 октября.О программе FLEX
Программу FLEX запустили в 1992 году, ее финансирует Госдеп США. Каждый год стипендии на обучение в Америке получают 900-1000 школьников из стран Европы и Азии. Ее цель –улучшать взаимопонимание между странами и предоставлять молодежи возможности наблюдать за американским государственным устройством, быть его частью. С 1993 года участниками FLEX стали более 29 тыс. детей.
Стипендия участников программы покрывает:
авиабилеты в обе стороны;
учебу в школе;
проживание в американской семье;
медстраховку, исключение – хронические заболевания и стоматология.
Еще школьники получат $300 единоразовой финансовой помощи, которую они смогут потратить по прибытию на предметы первой необходимости, например, учебники. Ежемесячная стипендия будет составлять $125.Кто может податься на конкурс и как он проходит
Для участия в программе школьники должны отвечать довольно длинному списку требований (полный – здесь). Стать конкурсантами могут:
ученики 8-10 классов;
которые родились в перид с 1 января 2005 года до 15 июля 2007 года;
с хорошей успеваемостью;
которые владеют английским языком.
отвечают требованиям для получения визы США J-1.
не находились в США более 3 месяцев в течение последних 5 лет.
Заявку можно подать до 15 октября на сайте Американских советов – форма будет доступна после регистрации.
Конкурс включает три этапа и проходит с сентября по декабрь онлайн:
На I туре нужно заполнить анкету и написать три сочинения на заданные темы на английском языке в течение 10 дней с момента подачи заявки.
На II туре – сдать небольшой письменный тест по английскому языку.
На III туре – заполнить анкеты, написать сочинения на английском, пройти собеседование и сдать стандартизированный тест по английскому языку.
После третьего тура документы участников отправят в Вашингтон. Там независимая комиссия решит, кто станет участником программы, кому отказывают, кто получит статус альтернативного кандидата (на случай, если кто-то откажется от участия).
Финалистов и альтернативных кандидатов определят в апреле-мае 2022 года. Сколько точно будет финалистов и альтернативных кандидатов, пока неизвестно.
Победители конкурса должны будут подготовить документы для получения визы. На учебу в США они поедут в августе 2022 года, вернутся в мае – июне 2023 года. До поездки, летом, они обязательно должны пройти программу предвыездной ориентации.
Как сообщали в Министерстве образования и науки, в этом году 48 украинских школьников из 18 областей получили стипендии Ukraine Global Scholars на обучение в престижных школах-пансионах и университетах США, Канады, Германии и Китая.
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