Украинские школьники получили 13 наград на научном конкурсе в Сербии

11 школьников, учеников Малой академии наук, приняли участие в XХVІІІ международной конференции юных исследователей ICYS-2021 в Сербии и получили 13 наград.

Как OBOZREVATEL рассказали в МАН, соревнование проходило 22-28 апреля в городе Белград, но участники защищали свои проекты онлайн. В частности, они получили 1 золотую, 3 серебряные, 4 бронзовые медали, 1 специальный приз и еще 4 медали за постеры.

Одиннадцатиклассник из Запорожья Иларион Кулешов получил золото за разработку экспресс-анализа дисперсных систем. Изобретатель придумал прибор, который за считанные секунды определит, чем и насколько загрязнена вода.

"Я называю свой прибор "теневой микроскоп" – это микс двух научных методов. Первый – метод шлирен – позволяет находить оптические неоднородности в прозрачных средах. Также я использовал подходы Левенгука – "отца" научной микроскопии. Капля жидкости, помещенная в устройство, выполняет функцию линзы, через которую проходит пучок лазерных лучей", – объясняет изобретатель.

Так можно анализировать воду на содержание пыли, грязи, обрывков пластика. Для анализа нужен сам прибор и ноутбук с установленной программой. Результат появляется на экране в виде графика: он показывает, насколько и чем именно загрязнена вода.

Иларион Кулешов

Серебро – у юного эколога, десятиклассника из Киева Владимира Павленко. Парень придумал, как спасти лесных муравьев исчезающего вида Formica rufibarbis. Для этого он сконструировал дома специальный инкубатор из пробирок, закупоренных микрофиброй, куда еще осенью поместил оплодотворенную матку-муравья.

"Когда матка отложила яйца и впоследствии появилась колония муравьев, я пересадил их зимовать в пластиковой емкости, наполненной грунтом. Также разработал особое белковое и углеводное питание. Цель моего эксперимента в том, чтобы весной переселить выращенных муравьев в среду и тем самым увеличить их численность", – рассказывает исследователь.

Владимир Павленко

Еще одно серебро получила Таисия Чурсина из Херсона за автономные обогреватели для рук. Это специальные рукавицы, которые помогают людям, страдающим болезнью Рейно – нарушения кровообращения, когда в результате резкого сужения сосудов в пальце рук и ног попадает недостаточно крови.

"Это перчатки из тонкого материала весом всего 250 граммов, поэтому функции ладони не ограничиваются. Они содержат датчики, контролирующие температуру и влажность. Благодаря терморегуляции и поддержанию теплового баланса сосуды остаются в нормальном состоянии и человек не чувствует дискомфорта", – говорит изобретательница.

Также Таисия разработала мобильное приложение к перчаткам, которое помогает врачу следить за состоянием пациента.

Таисия Чурсина

Тройку серебряных призеров закрывает Виктор Уланов, ученик 11 класса из г. Днепр. Он исследовал возникновение автоколебаний в гидродинамической системе. Результаты этой работы могут быть использованы при проектировании атомных электростанций.

"В ходе экспериментов я установил, что автоколебания могут применяться в системе пассивной безопасности атомных электростанций, что более эффективно по сравнению с естественной конвекцией", – объясняет Виктор.

Виктор Уланов

Также украинская команда одержала две бронзы за проекты по математике: оценка площадей частей треугольника – работа Ольги Глазуновой из города Сумы и математическое моделирование больших деформаций кручение прямых призм – работа Михаила Деркача из Киева. Еще две бронзы – за проекты по физике – у Даниила Кечи из города Херсон за моделирование погодных условий на Марсе и у Андрея Терентьева из города Днепр за анализ режимов движения фрикционного маятника.

Справка. Международная конференция юных исследователей "ICYS" – ежегодное мероприятие, которое является видом индивидуальных соревнований по физике, математике, экологии и компьютерных наук. Участие в соревновании могут принимать учащиеся учреждений среднего образования 14-18 лет, свободно владеющие английским языком. В 2021 году в конференции ICYS приняли участие 143 юных исследователя из 23 стран мира.

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