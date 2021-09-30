Украинские школьники смогут отправить свои изобретения в космос на корабле Илона Маска SpaceX Dragon

Украинские школьники – ученики 9-11 классов – получат возможность испытывать свои идеи в космосе. Украина подписала соглашение об участии в программе Миссии 16 Международной космической станции (МКС).

Ученики, чьи эксперименты проведут на МКС, также смогут сами увидеть запуск ракеты Falcon 9 на мысе Канаверал. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Впервые весь мир узнает о самых молодых украинских ученых. Научные эксперименты наших школьников отныне смогут попасть на Международную космическую станцию на орбите Земли", – отметил Шкарлет.

В соответствии с соглашением, Украина впервые примет участие в американской программе по развитию науковоӥ и STEM-образования SSEP. Организатор программы – Национальный центр образования наук о Земле и космосе США и Институт космического образования имени Артура Кларка при поддержке NASA.

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Команды школьников получат мини-лаборатории и смогут предложить идеи для исследований в условиях микрогравитации на орбите Земли. Ученики должны пройти конкурсный отбор из двух этапов. Команд-победительниц будет две. Их работы отправят на МКС, где их будут тестировать астронавты.

Кроме того, участники двух команд-победительниц поедут в США, где смогут увидеть запуск ракеты Falcon 9, которую доставит на орбиту космический корабль Илона Маска SpaceX Dragon. Наблюдать за запуском они будут на площадке 39A космического центра Кеннеди NASA, с которой запускались все мисиӥ "Аполлон" на Луну – на мысе Канаверал, во Флориде. На Falcon 9 и будут их изобретения.

После запуска школьники примут участие в научной конференции в Вашингтоне, а их учитетеля, которые курировали работу над изобретениями, пройдут курс обучения от экспертов программы.

Инициатором соглашение Малая академия наук, ее поддержало МОН и посольство Украины в США. Цель программы The Student Spaceflight Experiments Program (SSEP) – исследования микрогравитации. С момента основания в 2010 году ней участвовали только школьники США, Бразилии и Канады, но теперь будут и участники из Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинские школьники могут получить стипендию по программе FLEX и год бесплатно учиться в американской школе. Принять в ней участие могут ученики 8-10 классов, заявки принимают до 15 октября. Финалистов и альтернативных кандидатов определят в апреле-мае 2022 года. Стипендия участников программы покрывает: авиабилеты в обе стороны, обучение в школе, проживание в американской семье, медстраховку.