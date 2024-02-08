Грипп атакует: где ввели карантин в школах и почему Хмельницкий отказался от ''дистанционки''

Украинские учебные заведения переходят на дистанционное обучение из-за стремительного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей школьного возраста. В частности, до 9 февраля объявили о проведении онлайн-уроков в Сумской, Закарпатской и Ривненской областях. Несмотря на то, что Хмельницкая область входит в одну из тех, где зафиксировано наибольшее количество больных, в городе вводить карантин не будут.

OBOZ.UA собрал актуальную информацию о переходе на дистанционное обучение из-за роста количества детей? которые заболели, в школах Украины. Детальнее – далее в материале.

Хмельницкая область

В Нетешинской общине возобновили очное образование с 5 февраля. Там школьники учились онлайн с 23 января. В Староконстантинове дистанционно уроки будут проводить до 9 февраля включительно. Ограничения из-за заболеваемости ОРВИ также ввели в других городах, в частности, в Славуте, Изяславе и Каменец-Подольском.

По словам исполняющей обязанности директора департамента образования и науки Хмельницкого городского совета Ольги Кшановской, общины самостоятельно решают о форме обучения в школах. Чиновница отметила, что на сегодняшний день все учебные заведения в городе работают в соответствии с теми режимами, которые были приняты педагогическими советами перед 1 сентября.

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Сумская область

В связи с ростом инфекционной заболеваемости принято решение о введении противоэпидемических мер. Школы и внешкольные учреждения будут проводить уроки дистанционно. Кроме этого, в общине отметили необходимость ограничить проведение массовых мероприятий по нормализации ситуации. В пятницу Сумская городская военная администрация уведомит решение о продолжении или отмене онлайн-обучения.

Закарпатье

В Береговской и Мукачевской общинах учебные заведения перешли на дистанционное обучение. Об этом сообщила главный эпидемиолог Закарпатской области Виктория Тимчик в эфире "Суспільного". По ее словам, решение о проведении онлайн-уроков или введении карантина местные общины принимают самостоятельно в зависимости от ситуации.

Ривненская область

В этом регионе 74 школы будут проводить уроки онлайн. По состоянию на 6 февраля одно заведение находится на карантине, еще 161 – на смешанной форме. Из 541 заведения области в 305 обучение проходит очно, передает "Суспільне". Отдельные общества региона вводят карантинные ограничения в школах с 8 февраля.

Кировоградская область

Школьников 26 учебных заведений из 14 общин области перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщила директор департамента образования Эльза Лещенко. По ее словам, если в классе более 30% учеников заболели, то дети будут учиться онлайн. В случае превышения 20%-го порога в школе, вводятся карантинные ограничения.

Ужгород

В Ужгороде все школы города, независимо от формы собственности, с 5 февраля в течение недели учатся дистанционно. Также ограничительные мероприятия касаются городских художественных и спортивных заведений, за исключением индивидуальных занятий. В пятницу противоэпидемическая комиссия сообщит решение о продлении или отмене карантина, сообщает Ужгородский городской совет.

Киевская область

32 учебных заведения находятся на дистанционном обучении. Среди них 18 школ Бориспольского района, 7 – Фастовского и 7 – Броварского. О продолжительности карантина будет сообщено отдельно в зависимости от ситуации.

Винницкая область

В школах и внешкольных заведениях продлили дистанционное обучение на неопределенный срок. Напомним, карантин в этом регионе был введен с 29 января.

"Такое решение связано с большим количеством больных гриппом А, COVID-19 и другими инфекционными болезнями в нашем обществе. Продолжаем мониторить ситуацию, но сейчас главная цель – сохранить жизнь и здоровье граждан, особенно уязвимых групп населения, таких как дети", – сообщила директор департамента образования городского совета Оксана Яценко.

Полтавская область

С 5 по 9 февраля на карантине будут находиться все учебные заведения Горишнеплавнивской общины. Также 2 школы в Омельницкой и по одной в Решетиловской, Семеновской и Шишацкой будут учиться онлайн. В Полтавском лицее имени Макаренко на дистанционное обучение переведен один класс.

Чернигов

Все уроки проводятся онлайн в школе №29 и учебно-реабилитационном центре №2. Частично этот процесс проходит в школах №25 и №33. Об этом сообщил начальник городского управления образования Василий Билогура. По его словам, все другие учебные заведения принимают решение относительно дистанционного обучения ситуативно и учитывая уровень заболеваемости.

Львовская область

На дистанционное обучение перешли 34 школы области. В частности, в Яворивском районе на карантине находятся 15 учебных заведений, в Червоноградском – 10, в Золочевском – 8, в Стрыйском – 1.

В области зарегистрировали рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 12% по сравнению с предыдущей неделей.

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