Украинский студент получил особенную саблю от британской принцессы Анны: за что его отметили

Украинец Павел Лейси стал лучшим выпускником-иностранцем Королевской Академии Сухопутных войск Сандгерст в Великобритании. Он также получил особое отличие – саблю.

Награду вручила принцесса Анна. Об этом сообщило посольство Великобритании в Украине на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, докройте до конца страницы).

Украинца Павла Лэйси признали лучшим иностранным студентом-выпускником британской Королевской Академии Сухопутных войск Сандгерст (Royal Military Academy Sandhurst).

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Парень получил особое отличие – Саблю лучшего зарубежного выпускника. А награду украинцу вручило Ее Королевское высочество принцесса Анна на торжественной церемонии во время Парада в честь Суверена.

Каждый год это отличие присуждают кадету, которы показал лучшие результаты в учебе. В этом году в Академии учились офицеры из 26 разных стран.

"Искренне поздравляем Павла с этим важным достижением и желаем новых успехов!", – говорится в сообщении посольства Великобритании в Украине.

Королевская военная академия Сандгерст – британское высшее военное учебное заведение. Его образовали в 1947 году, объединив Королевскую военную академию (Royal Military Academy) и Королевское военное училище (Royal Military College). Академия расположена в небольшом городке Сандгерст в 4 км от города Кемберли в английском графстве Суррей.

Королевская академия принимает иностранных слушателей, с 1997 года – и из Украины тоже. Лучший выпускник получает особое отличие – Шабля лучшего зарубежного выпускника Королевской академии сухопутных войск Великобритании в Сандгерсте.

В 2019 году курсант Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Артем Бараненко стал первым украинцем, получившим это отличие. А в 2020 году особую саблю вручили украинскому курсанту Антону Совенко из Военной академии в Одессе. Так что уже три года подряд украинцы становятся лучшими иностранными выпускниками академии в Сандгерсте.

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