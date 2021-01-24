Украинский язык сделают обязательным на ВНО: стало известно, когда

ВНО в Украине будут сдавать только на государственном языке

Начиная с 1 января 2025 года, все абитуриенты в Украине будут сдавать внешнее независимое оценивание (ВНО) только на государственном языке.

Об этом в интервью "Радио Свобода" отметил языковой омбудсмен Тарас Креминь. Он отметил, что такое требование будет обязательным и не будет предусматривать исключений. Пока же граждане могут выбирать язык при поступлении в вузы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Украинский должно быть обязательным для ВНО. И сегодня надо утверждать еще и качество преподавания, качество тестов самого ВНО. Чтобы тесты ВНО имели, кроме всего прочего, высокую оценку. Потому что, скажем, требования к сертификатам уровня владения государственным языком государственными служащими соответствуют европейским стандартам и рекомендациям. Хочется, чтобы и ВНО соответствовало аналогичным критериям. И чтобы они были четкими, понятными и прозрачными", – сказал Креминь.

В то же время чиновник обратил внимание на проблему различных атак на процедуру ВНО. По его словам, критики этого формата экзаменов считают, что он дискриминирует абитуриентов и не дает объективной картины их знаний.

Однако, по мнению языкового омбудсмена, именно ВНО стало главным инструментом борьбы с коррупцией при поступлении в украинские вузы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

16 января всю сферу обслуживания в Украине обязали перейти на государственный язык. Это предусмотрено статьей 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В случае нарушений документа могут применяться штрафы.

После вступления в силу новых правил в Украине возник ряд громких скандалов, ведь многие до сих пор игнорируют требования по поводу приоритетности украинского языка.

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