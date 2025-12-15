Украинцы скептически отреагировали на повышение стипендий до 4 000 грн: почему сеть возмущена

Украинским студентам с 1 сентября 2026 года увеличится размер выплаты академических и именных стипендий. Так их минимальный размер вырастет с 2 000 гривен до 4 000 грн, повышенная академическая стипендия вырастет до 5 820 грн, по отраслевому принципу – 5 100 грн, а размер повышенной стипендии по отраслевому принципу составит 7 420 грн.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины. Там отмечается, что повышение стипендий будет касаться также студентов учреждений профессионального предвысшего образования. Так, минимальная академическая стипендия студента колледжа вырастет до 3 020 грн, повышенная академическая стипендия составит 4 394 грн, стипендия по отраслевому принципу – 3 860 грн, повышенная стипендия по отраслевому принципу – 5 618 грн.

Украинцев возмутили такие решения и под заметкой Освіта.ua они отмечали, что стипендия должна быть такой, чтобы студенты могли заплатить за общежитие и нормально питаться, тогда и можно требовать от них соответствующего обучения. В то же время некоторые были против такой инициативы, ведь учителя получают зарплаты 12-15 тысяч имея стаж в 20 лет. К тому же, такие стипендии больше в размере пенсии, а многие соискатели образования имеют подработку и помощь от родителей. Некоторые считали, что это решение лишь обещание.

"А прожить на 4 000 грн можно? Достаточно профанации, стипендия должна выплачиваться в размере, позволяющем хотя бы прокормиться нормально и заплатить за общежитие. Тогда можно требовать обучения по взрослому",

"А что говорить людям, у которых пенсия меньше 4 000 грн?"

"Они все работают и получают больше преподавателя. Дурдом радуга. Возможно, правительство придет в себя и введет ограничения на работу студентов, как в цивилизованных странах – не более 12 часов в неделю. Кстати, аспирантам дневной формы обучения сняли ограничения на 0,5 ставки, теперь, сколько хочешь. Ограничение поступления на дневную форму обучения до 35 лет тоже сняли. Все, чтобы уклонистам легче жилось. А ушедших ребят в 2022 г. некем заменить".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в украинских колледжах резко возросло количество студентов старше 25 лет. Ученики такого возраста зачислены в 2023-2024 годах. Всего в системе образования насчитывается более 200 тысяч соискателей образования, которым больше двадцати пяти лет.

