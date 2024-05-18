Уменьшение количества учащихся в классе не улучшает качество знаний: результаты исследования

Уменьшение количества учеников в классе не улучшает оценки детей. Результаты одного из исследований показали, что на это влияют учителя, которые могут предоставлять качественные знания. По словам ученых, лучше направлять ресурсы на поиск хороших педагогов.

Специалисты утверждают, что качество, а не количество преподавателей становится основным залогом жизнестойкости учеников. Они также уверяют, что уменьшение количества детей в классе могут снизить шансы школьников достичь наилучших результатов, сообщает Тalker.

Несмотря на обеспокоенность недостатком учителей в школах, их количество не увеличивает шансы учеников из беднейших слоев населения достичь лучших результатов.

Исследователи призывают инвестировать больше в высококвалифицированных педагогов и не тратить ресурсы на сокращение количества детей в каждом классе.

"Качественный учитель, эффективно использовавший методы обучения и руководивший дисциплиной в классе, увеличил шансы на то, что дети станут устойчивыми учениками. С другой стороны, акцент на уменьшении размеров классов в школах может не принести пользы устойчивости. Меньшие классы не имели отношения к устойчивости или были для нее невыгодными", – уверяет один из ученых.

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Эксперты объясняют, что академическая стойкость определяется способностью человека противостоять затруднениям и хорошо учиться в школе. Она не является фиксированной, а значит, может быть улучшена и связана с тем, что происходит в классе.

Ученые проанализировали около 3 тысяч подростков из больших и малых классов и исследовали, какие факторы влияют на шансы попасть в группу высокого уровня. В частности, специалисты отметили, что дети, которые имели высокую устойчивость, уделяли больше времени изучению естественных наук.

Полученные данные показывают, что учащиеся с высокой стойкостью извлекли пользу от дисциплины в классе, обучение под руководством учителя, преподавание на основе запросов и поддержки педагога.

В то же время уменьшение количества детей не повлияло на стойкость или имело отрицательный эффект. В то же время, незначительное увеличение размера класса повысило вероятность того, что школьники из неблагополучных групп получат лучшие в 1-2 раза оценки.

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