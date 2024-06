Уникальная возможность осовременить обучение: учителя информатики могут выиграть в конкурсе компьютеры для школ

17 июня во Львове учителям представили благотворительный образовательный проект "Leave no one behind partnership". Педагоги имеют возможность повысить квалификацию по ИТ в Украинском католическом университете. А после окончания учебы участники получат ценные подарки: компьютерное оборудование для кабинетов информатики в школах.

Об этом рассказали в Leave No One Behind Partnership. Проект объединит учителей из Львовской, Ивано-Франковской, Полтавской областей.

В течение года педагоги будут изучать основы программирования, робототехники и STEM. Современные ноутбуки, проекторы с экранами и наборы конструкторов педагоги передадут в свои школы.

По словам координатора проекта, депутата Львовского городского совета Ульяны Пак, для учителей это уникальная возможность сделать школу современной. Важно, чтобы школьники и их родители также мотивировали учителей информатики поучаствовать в конкурсе.

"Участие для педагогов бесплатное, ценные навыки, невероятные подарки – вот три причины, почему стоит податься на конкурс. Но спешите, отбор длится до 1 июля. За период обучения учителя узнают о новых методиках преподавания информатики. А после проекта смогут практиковать навыки вместе с своими учениками за новыми компьютерами в школах", – подчеркнула Ульяна Пак.

Отбор заявок на участие в проекте "Leave no one behind partnership" стартовал и продлится до 1 июля этого года. Учитель информатики должен заполнить регистрационную форму и пройти конкурсный отбор. https://forms.gle/qB45zKnkWGXyS1qDA

Проект реализует общественная организация "Всеукраинский демократический форум" в сотрудничестве с Украинским католическим университетом при поддержке Тайваня и при содействии Николая Княжицкого.

"Учитель должен быть авторитетным для своих учеников. Важно то, как педагог передает свои знания, насколько он современен и уверен. Особенно в сфере ИТ, ведь она развивается, меняется. Что, как ни ценно компьютерное оборудование, может сделать школу современной?" Этот проект делает технологии доступными Наша цель - учить детей качественно и делать образование таким, чтобы украинские семьи с детьми хотели вернуться домой", - подчеркнул во время встречи с педагогами основатель ОО "Всеукраинский демократический форум" Николай Княжицкий.

Встреча с педагогами завершилась профессиональной дискуссией на тему: " Code & Create: образование ко времени".

Начальник управления образования департамента развития Львовского городского совета Андрей Закалюк подчеркнул, что такой проект уникален и желающих принять участие в нем уже много.

"Проект о синергии: учителей, администрации школ и одного из лучших заведений высшего образования. Сегодня мы уже не просто говорим о технике для школ, что она должна быть, но и о том, что техническими средствами нужно уметь пользоваться максимально эффективно. Учителям сейчас необходимы инновационные знания и необходимая поддержка", – рассказал Андрей Закалюк.

Первый проректор Украинского католического университета доктор философии по математическому анализу Ярослав Притула пояснил, что к занятиям с учителями будут привлекать еще и студентов УКУ. Поскольку они окончили школу, помнят школьное образование. Идеи студентов помогут изменить подход к преподаванию информатики и стимулировать учителей к большему вовлечению учащихся в образовательный процесс.