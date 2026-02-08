Упівсили или у пів сили? Как написать на украинском правильно

После обновления украинского правописания у многих возникли вопросы относительно написания слов с частицей "пів". Одни формы теперь пишутся отдельно, другие – вместе, и это часто путает даже внимательных говорящих.

Видео дня

Особенно сложно, когда речь идет об устойчивых выражениях или наречиях. OBOZ.UA рассказывает, правильно писать "упівсили", или все же "у пів сили"?

По действующему правописанию числительное "пів" в значении "половина" с существительными пишется раздельно.

Но это правило не распространяется на слова, которые уже стали отдельными лексическими единицами, в частности наречиями.

Правильный вариант – упівсили (или впівсили).

Это наречие, которое означает "не в полную силу", "наполовину", "с ослабленной интенсивностью". В современном украинском языке оно пишется слитно, поскольку является целостной лексемой.

Спочатку Ніна думала, що може дозволити собі бігти впівсили, але одразу ж переконалася, наскільки це ризиковано (В. Собко).

В этом предложении слово "вполсилы" выступает наречием способа действия и пишется слитно.

Итак, "пів" с существительными обычно пишется раздельно. Если же слово стало наречием и имеет переносное значение – оно пишется слитно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сказать на украинском "бред сивой кобылы".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.