Юлия Потерянко
Моя Школа
1,7 т.
Наш мозг обрабатывает визуальную информацию довольно разными способами. И порой это разнообразие, в частности в обработке оптических иллюзий, связывают также с различными чертами характера. Так возник особый тип головоломок. Смотрите фото ниже.

Все, что вам нужно, это быстро осмотреть картинку и отметить про себя, что именно вы на ней увидели. От этого зависит результат теста. И хотя психологи призывают не относиться к таким тестам слишком серьезно, они все же дают определенную пищу для размышлений.

Итак, не задумываясь посмотрите на картинку ниже. Бросьте лишь беглый взгляд, не рассматривайте ее внимательно. Что вы увидели – утку или кролика? Зафиксируйте про себя результат и переходите к толкованию.

Утка или кролик? То, что вы увидели первым, раскроет вашу личность

Если вы первой увидели утку

Вы обладаете высоким эмоциональным интеллектом и умеете мыслить нестандартно. Вы любите инновации и новые способы обучения. Ваш конек – четкое понимание эмоций других людей, а еще вы хорошо контролируете, оцениваете и выражаете свои собственные чувства. Вы можете смотреть на проблемы с разных углов и находить неожиданные решения. Социальные связи, новые знакомства даются вам довольно легко, но порой ваше настроение в обществе делается слишком веселым. В вашем окружении должно быть больше рациональных людей, которые будут балансировать вашу эмоциональность.

Если вы первым увидели кролика

Логика и расчет – ваши самые сильные стороны. Вы предпочитаете дедуктивное мышление, но умеете также выходить за его рамки. Однако вы предпочитаете пользоваться методами, которые доказали свою эффективность и информацией, которая уже приносила вам пользу. Поиск нового не вызывает у вас большого восторга. Сильными навыками для вас являются математика, красноречие, память, логическое и аналитическое мышление, а также быстрая обработка информации. В работе для вас важны структура, предсказуемость и логический аспект. А вот социальная жизнь при этом страдает, поэтому вам точно не помешает более эмоциональный и эмпатичный друг.

