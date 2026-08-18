УЦОЯО не допустил выпускника к НМТ из-за справки, выданной задним числом: что решил суд

Киевский окружной административный суд удовлетворил иск абитуриента, признав противоправными решения Киевского регионального центра оценки качества образования и Украинского центра оценивания качества образования. Также судом было отменено решение регламентной комиссии при Киевском РЦОЯО от 27 мая 2026 года об отказе в допуске к участию в дополнительной сессии национального мультипредметного теста (НМТ) 2026 года и обязано допустить выпускника к участию в дополнительной сессии экзамена.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета. Представитель ученика обратился в суд с иском, в котором просил признать противоправным и отменить решение регламентной комиссии при Киевском РЦОЯО. В иске указано, что выпускнику отказали в участии в дополнительной сессии из-за того, что он предоставил справку формы № 095/о от 12 мая 2026 года, выданную врачом-педиатром, подтверждающую временную нетрудоспособность.

В соответствии с Календарным планом организации и проведения в 2026 году НМТ, подача документов проходила с 5 марта по 2 апреля. 14 мая ученик направил заявление с приложением копии справки формы № 095/о, подтверждающей невозможность зарегистрироваться в основной период. Согласно справке, в периоды с 5 по 20 марта и с 21 марта по 3 апреля он был освобождён от занятий по причинам "риносинусит, затяжной бронхит, удаление зубов мудрости, цефалгия с длительным субфибрилитетом".

Почему выпускнику отказали

В качестве причины отказа комиссия указала, что представленная для подтверждения справка не предусмотрена подпунктом 2 пункта 4 раздела IV Порядка регистрации лиц для участия в НМТ. Так, 29 мая выпускник подал апелляционное заявление, однако в его удовлетворении было отказано. В частности, Киевский РЦОЯО отметил, что врач-педиатр единолично и неправомерно вписала в справку диагнозы и периоды лечения, которые не входили в сферу ее компетенции. А именно: атипичное удаление зубов мудрости и лечение фимоза. Кроме того, справка была оформлена и выдана только 12 мая 2026 года, тогда как период нетрудоспособности указан "задним числом" с 5 марта по 3 апреля.

В материалах не зафиксирован факт обращения (осмотра врача) в первый день нетрудоспособности 5 марта. УЦОЯО сослался на то, что факт временной нетрудоспособности должен подтверждаться исключительно документом, который является юридически достоверным и выданным без нарушений. В то же время Центр первичной медико-санитарной помощи №2 Святошинского района города Киева официально признал справку выданной с нарушением, поэтому этот документ утратил юридическую силу.

Что постановил суд

Суд критически оценил ссылку ответчиков на письмо медицинского учреждения о выдаче справки с нарушением. Письмо содержит лишь общее сообщение. Из приведенных обстоятельств не следует, какое именно нарушение установлено, какой нормой оно предусмотрено, кем и в каком порядке зафиксировано, а также была ли справка аннулирована, признана недействительной или отозвана. В отсутствие таких сведений данное письмо не доказывает недостоверность сведений о состоянии здоровья или отсутствии временной нетрудоспособности. Для такого вывода необходимы конкретные, надлежащие и достаточные доказательства.

Ссылки на другие медицинские документы и на то, что отдельные диагнозы или периоды лечения не входили в сферу компетенции врача-педиатра, также не являются достаточными. Эти обстоятельства не установлены компетентным органом в рамках процедуры, предусматривающей оценку правомерности действий медицинского работника. Регламентная комиссия не наделена полномочиями самостоятельно признавать медицинский документ недействительным, устанавливать нарушение медицинских стандартов или окончательно оценивать правомерность действий врача.

Кроме того, представленная справка по форме № 095/о относится к документам, которыми в соответствии с Порядком подтверждается уважительная причина пропуска основного периода регистрации. Ученик выполнил установленную обязанность по представлению указанного вида документа.

Ответчики должны были оценить представленные документы в совокупности и установить, подтверждают ли они уважительную причину. Вместо этого они придали решающее значение одному письму, которое не содержит мотивированного объяснения, не определяет правовых последствий и не опровергает факт нетрудоспособности. Такой подход является формальным.

Отказ в регистрации является несоразмерным. Ученик не имел возможности влиять на внутренний порядок оформления медицинской документации. Если медицинское учреждение считает, что при оформлении допущено нарушение, этот вопрос может иметь значение для оценки действий работника, но не может безоговорочно влечь за собой негативные последствия для абитуриента без доказательства недостоверности документа или отсутствия факта нетрудоспособности.

Поскольку ответчики не привели конкретных причин нарушения, не доказали юридической недействительности справки и не опровергли факт нетрудоспособности, их решение об отказе является преждевременным, формальным и не основанным на полном и объективном выяснении обстоятельств. Истец является несовершеннолетним и не может нести ответственность за правильность оформления справки третьими лицами.

Решение регламентной комиссии от 27 мая 2026 года и решение апелляционной комиссии от 3 июня 2026 года являются противоправными и подлежат отмене. Имеются основания для обязательства Украинского центра оценки качества образования допустить ученика к участию в дополнительной сессии.

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