Увидели крокодила или лодку? Тест на личность

Елена Былим
Простые психологические тесты, основанные на оптических иллюзиях, предлагают определить черты характера в зависимости от того, какой элемент изображения человек замечает первым. Один из таких тестов предлагает посмотреть на картинку и ответить, что вы увидели сначала – крокодила или лодку. Смотрите изображение ниже.

Если вы сначала увидели крокодила

Люди, которые первыми замечают крокодила, обычно склонны смотреть на ситуации в целом, а не сосредотачиваться на мелочах. Такой тип мышления помогает быстро оценивать обстоятельства и принимать практические решения.

Обычно эти люди осторожны и не слишком склонны к риску. Они предпочитают стабильность, стараются избегать лишних экспериментов и стремятся действовать рационально, не оставляя много места для необдуманных шагов.

Если вы сначала увидели лодку

Те, кто первыми замечают лодку, часто отличаются внимательностью к деталям. Они способны быстро замечать мелкие элементы, которые другие могут пропустить, и имеют хорошо развитое наблюдение.

Кроме того, такие люди нередко обладают творческим мышлением и нестандартным подходом к решению задач. В то же время психологи советуют им не слишком углубляться в мелочи, ведь это иногда может отвлекать от главной цели.

