Увидели рыбу или кота? Тест покажет, насколько вы открытый человек

Тесты на личность по оптическим иллюзиям – это увлекательная вещь, способная раскрыть кое-что интересное о том, кто их проходит. Популярные головоломки обманывают наше зрение и выдают, по каким схемам работает мозг. Смотрите изображения ниже.

Хотите испытать себя? OBOZ.UA предлагает такую головоломку. Взгляните на это изображение. Существует мнение, что оно может подсказать скрытые черты личности. В зависимости от того, что вы увидите первым – кота или рыбу – можно лучше понять ваши глубинные мотивы поведения. Поэтому закройте глаза, расслабьтесь, а затем свежим взглядом посмотрите на картинку. Запомните, что вы заметили первым, и переходите к толкованию.

Если первым вы увидели кота

Это может свидетельствовать о том, что вы предпочитаете держать эмоциональную дистанцию и бываете несколько упрямыми в своих взглядах. Терпеливость – не самая надежная ваша черта: вы легко раздражаетесь или хотите все бросить, когда возникают трудности. Однако за этой внешней строгостью скрывается доброе и щедрое сердце. Вы всегда готовы прийти на помощь, даже если это доставляет вам хлопоты. А еще вы легко прощаете. Если кто-то искренне признает ошибку, вы не держите зла и быстро отпускаете ситуацию. Ваша вера во второй шанс и доброту делает вас особенным человеком.

Если первой вы увидели рыбу

Это означает, что у вас очень мощная интуиция: вы мгновенно чувствуете, когда кто-то пытается солгать. Вместо того, чтобы выяснять отношения, вы обычно тихо отдаляетесь от такого человека. Вы привыкли держать свои эмоции под замком, часто пряча печаль или гнев вместо того, чтобы выплеснуть их наружу. Вам трудно открываться другим, поэтому вы часто переживаете все молча. Вы нередко погружаетесь в мечты о глубокой связи с кем-то, кто действительно смог бы понять ваш внутренний мир и эмоциональную глубину. Ваш идеал – это искреннее понимание и ощущение полной эмоциональной безопасности.

