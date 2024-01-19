В 11 школах Луцка отменили обучение в первую смену: что случилось

Сегодня в 11 школах Луцка отменили обучение для учеников первой смены. Это произошло из-за сообщения о заминировании в учебных заведениях.

Об этом сообщил начальник городского департамента образования Виталий Бондарь в комментарии "Суспільному". По его словам, будут ли учиться школьники во вторую смену, сообщат позже.

Эвакуация учеников и учителей состоялась из 11 учебных заведений, включая школы №1, №22, №9, №25, №23 и №10.

Как стало известно, письма о заминировании были получены на электронные адреса полиции, службы безопасности Украины и городского совета Луцка. Отмечено, что тексты написаны на русском языке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения двух общин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!