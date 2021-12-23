В Бердянске школьник "минировал" школы из-за безответной любви: помочь попросил хакера из РФ
В Бердянске установили личность "серийного минера" школ в городе. Им оказался 15-летний подросток, ученик 9 класса.
Таким образом, он хотел подставить своего соперника – они влюбились в одну девушку. Чтобы воплотить задуманное, школьник привлек хакера из РФ. OBOZREVATEL собрал подробности (чтобы посмотреть фото и видео, докройте до конца страницы).Что произошло
В Бердянске в течение последней недели несколько раз неизвестный сообщал о якобы заминировании школ.
Сегодня утром, 23 декабря, 17 учебных заведений получили уведомление о том, что в их зданиях заложили взрывчатку. "Минер" требовал с каждой школы 125 тыс. грн, чтобы она осталась целой.
Это был уже третий подобный инцидент – почти подряд:
16 декабря сообщения о заминировании получили школы №11 и №16. С администраций потребовали 50 тыс. грн.
20 декабря неизвестный "заминировал" уже три школы. Сумма "откупа" выросла до 100 тыс. грн.
Во всех случаях взрывоопасных предметов в учебных заведениях не обнаружили. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности). Нарушителю грозит от 4 до 8 лет тюрьмы.Кто "минировал" школы
В прессслужбе Нацполиции Запорожской области сообщили, что 22 декабря установили личность псевдоминера. Им оказался 15-летний подросток, учащийся 9 класса одной из бердянских школ. Парень хотел подставить и таким образом отомстить своему сопернику – из-за безответной любви.
Как выяснили правоохранители, в помощники 9-классник взял своего виртуального знакомого – хакера из России. Именно россиянин и рассылал сообщения в школы о якобы заминировании. Делал он это от имени того же "соперника" подростка.
Правоохранители решают вопрос о привлечении школьника и его родителей к ответственности.
"Проверяется факт причастности гражданина РФ к совершению иных аналогичных преступлений на территории региона – добавили в пресс-службе полиции.
Поисками "минера" занимались сотрудники Бердянского райотдела полиции, управления службы безопасности Украины в Запорожской области и окружной прокуратуры.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В Боярке в Киевской области мужчина "заминировал" детское отделение местной больницы. Житель Тетиева приревновал врача к своей жене, которая вместе с детьми находилась в медучреждении.
В Полтавской области неизвестный сообщил полицию о минировании Россошенской гимназии. Им оказался шестилетний мальчик, который учится в этом же заведении.
В городе Павлоград Днепропетровской области мужчина позвонил в полицию и сообщил, что якобы заминировал жилой дом, в котором проживает его бывшая девушка. Он потребовал 50 тыс. дол. за то, что не взорвет здание.