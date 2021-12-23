В Бердянске школьник "минировал" школы из-за безответной любви: помочь попросил хакера из РФ

В Бердянске установили личность "серийного минера" школ в городе. Им оказался 15-летний подросток, ученик 9 класса.

Таким образом, он хотел подставить своего соперника – они влюбились в одну девушку. Чтобы воплотить задуманное, школьник привлек хакера из РФ. OBOZREVATEL собрал подробности (чтобы посмотреть фото и видео, докройте до конца страницы).

В Бердянске в течение последней недели несколько раз неизвестный сообщал о якобы заминировании школ.

Сегодня утром, 23 декабря, 17 учебных заведений получили уведомление о том, что в их зданиях заложили взрывчатку. "Минер" требовал с каждой школы 125 тыс. грн, чтобы она осталась целой.

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Это был уже третий подобный инцидент – почти подряд:

16 декабря сообщения о заминировании получили школы №11 и №16. С администраций потребовали 50 тыс. грн.

20 декабря неизвестный "заминировал" уже три школы. Сумма "откупа" выросла до 100 тыс. грн.

Во всех случаях взрывоопасных предметов в учебных заведениях не обнаружили. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности). Нарушителю грозит от 4 до 8 лет тюрьмы.

В прессслужбе Нацполиции Запорожской области сообщили, что 22 декабря установили личность псевдоминера. Им оказался 15-летний подросток, учащийся 9 класса одной из бердянских школ. Парень хотел подставить и таким образом отомстить своему сопернику – из-за безответной любви.

Как выяснили правоохранители, в помощники 9-классник взял своего виртуального знакомого – хакера из России. Именно россиянин и рассылал сообщения в школы о якобы заминировании. Делал он это от имени того же "соперника" подростка.

Правоохранители решают вопрос о привлечении школьника и его родителей к ответственности.

"Проверяется факт причастности гражданина РФ к совершению иных аналогичных преступлений на территории региона – добавили в пресс-службе полиции.

Поисками "минера" занимались сотрудники Бердянского райотдела полиции, управления службы безопасности Украины в Запорожской области и окружной прокуратуры.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

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