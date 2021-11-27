В Болгарии – тестируют на COVID-19, в Латвии просто запретили: где и почему не отправляют на дистанцию самых маленьких учеников

В Киеве, Львове и в большинстве регионов ученики начальных классов вернулись к очной учебе. Несмотря на разрешение Кабмина учить самых маленьких школьников офлайн независимо от уровня вакцинации работников и карантинной зоны – местные власти часто и 1-4 классы отправляли на дистанционку.

А вот в некоторых странах дистанционное обучение для детей до 10-11 лет вообще не практикуют. Где и почему – пишет "Освіторія".

В Болгарии "свежий" локдаун начался 20 октября – значительно увеличилось количество новых больных COVID-19. Средняя и старшая школа – на дистанционном обучении. А вот ученики младших классов вернулись за парты 8 ноября, хотя общая ситуация с коронавирусом по-прежнему ухудшается.

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Болгарские педагоги убеждены: учить детей читать, писать, считать, приучать к школьным правилам очень важно вживую. Кроме того, такие маленькие школьники еще не могут заниматься самостоятельно. А это значит, что родители оказываются перед выбором – работать или заниматься с детьми.

Однако безопасность тоже важна. Поэтому правительство заключило договоры с двумя болгарскими медицинскими компаниями, которые предоставили начальным школам 400 тысяч тестов на COVID-19. Тесты детям делают учителя дважды в неделю перед уроками. Для них выбрали менее травматический способ тестирования: анализ слюны. Тестирование является обязательным. Те семьи, которые не согласились с ним, должны перевести детей на дистанционное обучение.

В Латвии локдаун недавно завершился – 15 ноября. Однако до 11 января 2022 года там продолжается режим чрезвычайного положения. Во время локдауна начальные школы работали. Там решили, что маленьким ученикам сложно сосредоточиться у мониторов. Остальные школьники учились дистанционно.

Сейчас ученики средней и старшей школы уже вернулись в классы. Дальше у детей от 11 лет может быть смешанное обучение. Их можно каджый месяц на неделю переводить на онлайн-обучение – решение оставили на усмотрение школ. Но если в классе есть случаи заболевания, самоизоляция предусмотрена. Но маленьких школьников запрещено переводить на дистанционку без чрезвычайных поводов.

После лета ситуация с заболеваемостью COVID-19 была достаточно стабильной. В сентябре в начальных школах даже отменили масочный режим (дети должны их носить постоянно, даже в столовой). Сначала это был экспертимент в некоторых заведениях, но его быстро масштабировали на всю страну. Самым маленьким школьникам ношение маски мешало сосредотачиваться на уроках.

Однако эпидемическая ситуация во Франции снова ухудшилась. С 15 ноября ношение масок для учеников младшей школы снова сделали обязательным. Каждый час также проветривают классы. Но дети учатся за партами – и никакого онлайна.

Обязательный масочный режим касается учащихся 6-11 лет, потому что они не привиты против COVID-19. Европейское агентство по лекарственным средствам оценивает данные по применению вакцины от коронавируса Pfizer для детей этого возраста.

В Швеции начальные школы не закрывали и не переводили на дистанционное обучение на протяжении всей пандемии. В Агентстве общественного здравоохранения страны заявили: "Нет научных доказательств того, что закрытие начальных школ могло бы оказать существенное влияние на пандемию".

Правительство разрешило местным властям решать, какие школы не закрывать, даже если там кто-то заразился коронавирусом. Оставаться дома должны только школьники с положительным тестом или больные COVID-19.

Кроме того, в Швеции запрещено собираться более восьми человек для соблюдения социальной дистанции – но на школы это правило не распространяется. В период карантина запрещены только массовые мероприятия в актовых и спортивных залах, а также ограниченно работают столовые.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

Онлайн-учеба побудила украинских школьников больше заниматься спортом и хобби. В то же время каждый второй ученик хочет учиться все же за партой, а не компьютером . И чем младше ребенок, тем меньше у него желание заниматься дистанционно. Об этом говорится в исследовании исследования о влиянии пандемии коронавируса на детей в Украине.

Психолог Елена Шамрай рассказала, почему отмена дистанционки может быть для детей стрессом и дала советы родителям, как помочь детям безболезненно пережить отмену дистанционки. Среди причин, почему дети могут не хотеть возвращаться за парты, психолог назвала компьютерную зависимость, страх низких оценок и трудности с ранним подъемом.