В Чернигове суд отменил приказ об отстранении невакцинированной преподавательницы хореографии

В Чернигове суд принял сторону преподавательницы хореографии Елены Вовк, которую отстранили из-за несделанной прививки против COVID-19. Приказ об отстранении – отменили.

Также женщине должны выплатить зарплату за время, пока она не работала. Такое решение принял Деснянский районный суд Чернигова, сообщает "Суспільне".

Преподавательница хореографии школы искусств при Черниговском музыкальном колледже имени Л. Ревуцкого Елена Вовк не привилась против коронавируса, поэтому ее отстранили от работы – с 8 ноября, согласно приказу Минздрава.

Женщина подала иск, и 13 декабря судья Деснянского районного суда Вадим Коверзнев удовлетворил ее требования. Во-первых, он отменил приказ об отстранении преподавательницы. Во-вторых, школа должна выплатить преподавательнице среднюю зарплату за период, пока из-за этого приказа она не работала.

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"Это первое решение, которое удовлетворил суд. По остальным делам иски поданы, ждем результата. Это в основном педагогический состав", – рассказал адвокат заявительницы Константин Серкин. Защитник добавил, что занимается еще 10 аналогичными исками работников школы.

В Черниговском музыкальном колледже имени Л. Ревуцкого еще не решили, будут ли подавать апелляцию.

"Когда к нам придет решение суда, мы вместе с юристом департамента культуры примем решение о подаче апелляции", – пояснил директор колледжа Владимир Суховерский.

По его словам, всего в музыкальном колледже отстранили от работы из-за отсутствия прививки четырех человек.

Министерство здравоохранения своим приказом за 4 октября утвердило перечень профессий, для которых прививка от коронавируса обязательна: среди них и работники сферы образования.

Требование касается всех, как директоров и учителей, так и поваров, охранников и уборщиц. Исключение – только для тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья. Сотрудников школ, которые не вакцинировались от коронавируса, начали отстранять от работы без сохранения зарплаты с 8 ноября.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев узнал в Гоструде и Минздраве все подробности процесса отстранения работников школ от работы из-за проблем с прививками и чем это им грозит. К примеру, стало известно, что период устранения не будут зачислять в трудовой стаж. Кроме того, непривитым работникам запрещено работать даже дистанционно – поскольку это тоже работа, просто в другом формате.

Профсоюзы работников образования и науки обращались в Кабинет министров, Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки с призывом перенести отстранение невакцинированных учителей по меньшей мере на 8 декабря. В профсоюзе заявили, что в случае вступления в силу приказа Минздрав 8 ноября может не хватать учителей, некому будет готовить для детей и обслуживать котельные. В Минздраве на уступки не пошли.

Ранее OBOZREVATEL писал о таких делах, когда суды принимали сторону отстраненных сотрудников школ: