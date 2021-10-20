В черниговском университете на преподавателя физики учится только один студент – и тот поступил спонтанно

В Национальном университете "Черниговский коллегиум" имени Тараса Шевченко в этом году только один первокурсник учится по специальности преподавателя физики. И даже он не уверен, что будет работать учителем.

В университете говорят – количество абитуриентов, которые хотят поступить на "естественные" специальности, постоянно уменьшается. Между тем в школах области растет дефицит на преподавателей математики, физики, химии и биологии, – сообщает Суспільне.

Ростислав Корниенко – единственный первокурсник, который в Черниговском коллегиуме получает специальность преподавателя физики. И то говорит, что решил поступать "почти спонтанно".

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По ВНО у него было только 103 балла – как говорит, "страшные результаты". А до 11-го класса он физику не любил.

Однако парень признается, что не уверен в своем учительском будущем. Говорит, жизнь покажет. Причина – низкая зарплата у учителей.

"Я считаю, если зарплата 6 тысяч, то учителю нет вообще на что жить тогда. Поэтому так мало их сейчас", – пояснил Ростислав.

По словам заведующего кафедрой физики и астрономии Юрия Дятлова, количество абитуриентов на "естественные" специальности постоянно уменьшается еще с 2000-х. По его мнению, это становится просто неактуальным. Выпускники понимают, что учиться будет сложно, а перспективы – не заоблачные.

И действительно, в университете не намного больше студентов учатся по другим "естественными" специальностям. В этом году поступили на учителей:

химии – 3 человека;

информатики – 6;

математики – 10.

Как следствие – Черниговщине не хватает преподавателей. Больше всего в сельских школах, где без стажа и доплат учителя получают только около 7 тыс. грн.

По словам начальника управления образования и науки Черниговской облгосадминистрации Николая Конопацкого, в регионе не хватает 20 учителей математики, физики, химии и биологии.

Ранее OBOZREVATEL писал, сколько получают учителя за рубежом. Например, на Кубе начинающие преподаватели могут получать только $20 в месяц, то есть в три раза меньше официантов. А вот в Люксембурге или Швейцарии – это высокооплачиваемые профессионалы, которые иногда зарабатывают даже больше работников сферы IT.