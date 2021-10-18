В Черновцах пожаловались на красно-черный флаг на школе: в горсовете посоветовали его вывешивать и дальше

В Черновцах возник спор из-за красно-черного флага. На фасаде здания лицея №5 "Орияна" вывесили флаг ко Дню защитников и защитниц, который отмечаеют 14 октября.

Из-за флага на директора лицея анонимно пожаловались в городское управление образования. Там в ответ рекомендовали заведениям и в дальнейшем вывешивать красно-черный флаг на праздники и во время торжественных мероприятий. OBOZREVATEL рассказывает подробнее.

Ко Дню защитников и защитниц Украины на фасаде здания лицея №5 "Орияна" в Черновцах вывесили рядом с государственным сине-желтым – красно-черный флаг. На следующий день городское управление получило анонимную жалобу из-за второго флага. Известно лишь, что пожаловалась женщина.

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Директор лицея Галина Абрамьюк пояснила, что и с красно-черным воюют украинские военные на Востоке – поэтому он тоже должен быть на фасаде. Кроме того, это рекомендовал делать горсовет.

"Разве нарушила я норму закона? Разве красно-черный флаг не является Флагом Национального Достоинства? Разве под этим флагом не защищают Украину от российского агрессора наши воины? Разве не принято решение местными властями об использовании на государственных учреждениях рядом с государственным и такого флага? Такие-то реалии сегодняшнего дня", – написала Абрамьюк в Facebook.

"Страшный враг не тот, что перед глазами, а то, что за плечами. Одно радует – если "вата" подгорает, то все, что мы делаем – хорошо для Украины! ДЕРЖИМ СТРОЙ!", – добавила директор.

В управлении образования Черновицкого горсовета на жалобу уже отреагировали. Как сообщила на своей странице в Facebook начальник управления Ирина Ткачук, учреждениям рекомендовали и в дальнейшем вывешивать красно-черный флаг во время торжественных и праздничных мероприятий.

А еще предложили администрациям школ организовать просветительскую работу по его значению. И напомнили, что городской совет еще в 2018 году рекомендовал вывешивать красно-черный флаг во время торжественных и праздничных мероприятий, посвященных национально-освободительным событиям.

Она также опубликувала ответ управления заявительнице, где, в частности, указано, что красно-черный флаг на лицее №5 вывесили ко Дню защитников и защитниц и к 400-летию Хотинской битвы.

В письме управления образования также сообщило женщине о рекомендации учебным заведениям по просветительской работе и вывешиванию красно-черного флага в будущем.

"Как руководитель управления образования, способствовать воспитанию национального сознания детей и молодежи города Черновцы. Как гражданка своей государства, не буду закрывать глаза на реваншистский произвол в моем городе. Все будет Украина!", – прокомментировала Ткачук опубликованные ответы.

В 2018 году Черновицкий городской совет решил во время празднования дат, связанных с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы, вывешивать на ратуше и учреждениях горсовета красно-черный флаг. Рекомендовали это делать и учреждениям независимо от формы собственности.

В 2019 году в Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О Флаге Национального Достоинства", который должен урегулировать использование красно-черного флага. Его инициировала народный депутат от ВО "Свобода", внефракционный Оксана Савчук. Законопроект до сих пор не рассмотрели.

Красно-черный флаг использовала Организация украинских националистов (ОУН). "14 октября 1947 г., когда впервые отмечался Праздник УПА, Главный центр пропаганды ОУН обязал подпольщиков развесить по населенным пунктам сине-желтые и красно-черные с эмблемой флаги", – говорится в статье на сайте Института национальной памяти, посвященном государственному флагу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 14 октября в Черновцах неизвестные осквернили фасад здания "Народного дома", на котором размещена таблица с надписью "Украинский Народный Дом" и "Организация Украинских Националистов". Этот акт вандализма может быть связан с намерениями почтить в Черновцах и Вижнице память Ореста Билака – последнего бойца Буковинского куреня, недавно умер в Париже.