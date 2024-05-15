В Черновцах сменится почти 30 директоров школ: что случилось

Руководитель управления образования городского совета Ирина Ткачук сообщила, что через два года в Черновцах состоится конкурс на замену директоров почти в 30 школах. По ее словам, в 2021 году руководители учебных заведений были выбраны сроком на шесть лет, поэтому вскоре их контракт завершится.

Об этом чиновница сообщила на пресс-конференции. Она отметила, что во время военного положения конкурс не проводится, но в таком случае будут назначаться исполняющие обязанности.

"Нас ждет волна замены директоров в лицеях и гимназиях буквально через два года. Во время войны не проводится конкурс. Надеемся, что все же война завершится. И даже не будем ждать два года, а поскорее начнем, чтобы успеть на 30 школ провести конкурс. Если же война не завершится, тогда будут назначаться исполняющие обязанности", – сказала Ткачук.

По ее словам, есть часть директоров учебных заведений, которые не желают далее руководить школами, однако есть и те, которые хотят остаться. Тем не менее Ткачук надеется, что провести прозрачный конкурс все же удастся.

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Она пояснила, что раньше было бессрочное назначение на должности директоров, однако впоследствии этот срок был изменен до 6 лет.

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