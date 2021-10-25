В Днепре многодетная мама добилась места для ребенка в саду: теперь ее "прессуют"

В Днепре заведующая садика угрожает многодетной матери, которая ранее к тому же много лет страдала от домашнего насилия. Проблемы начались после того, как мама добилась места для ребенка в садике.

Теперь заведующая грозит, что привлечет соцслужбу, если женщина не будет забирать ребенка до 17:30. При этом не разрешает забирать воспитанника его 15-летней сестре. О конфликте написала адвокат Юлия Сегеда на своей странице в Facebook.

Видео дня

Как сообщила адвокат, конфликт происходит в детсаду Днепра №348 между заведующей и мамой четырех детей. Многодетная мама – к тому же подопечная проекта "Пани патронесса", в рамках которого помогают женщинам, пережившим домашнее насилие.

Она много лет страдала, но, отметила Юлия Сегеда, решилась это прекратить: жила в приюте, потом сняла жилье, пытается стать на ноги, делает игрушки на продажу.

Но теперь у многодетной мамы проблемы с садиком, точнее, его заведующей.

"Ребенка не хотели брать в садик 348. Нууу не хотела заведующая, и всё... Пришлось обращаться в департамент. Ребенка взяли, но за то, что пошли через департамент, маме заведующая мстит", – написала адвокат.

По словам Сегеды, мама пошла на курсы и написала записку, чтобы ребенка отдали 15-летней сестре. До дома от садика идти – 5 минут. Но в садике отказали. При этом маме угрожают, что привлекут соцслужбу, если женщина сама не будет забирать ребенка до 17:30.

"И вот эти угрозы "позвоним в соцслужбу" каждый день заканчивайте!!! У ребенка по свидетельству о рождении только мама, папа со слов. Что вы, позвоните в опеку???", – возмущена Юлия Сегеда.

Она отметила, что как адвокат запросит устав этого садика и поинтересуется графиком работы, поскольку не верит, что он работает до 17:30.

"Хватит прессовать маму, которая в отличие от многих в сложной ситуации выживает с детьми, еще и пытается развиваться, найти работу и живет своими детьми! Мне надоело слушать жалобы и слёзы этой мамочки, будьте наконец-то людьми!", – призвала адвокат.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в школе №3 Глухова Сумской области травили второклассника из-за того, что его мама отказалась покупать печатные тетради для занятий. Учительница начала вырывать из тетрадей цветные страницы, а мальчику делать черно-белые копии. Из-за этого дети начали смеяться и говорить, что все это потому, что мама его не любит.