В Днепре отменили дистанционку для всех школ и классов

В Днепре с 29 ноября будут учиться очно ученики всех классов и всех школ. Последними возвращаются за парты в двух заведениях.

Об этом сообщил Департамент гуманитарной политики городского совета Днепра в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что с понедельника, 29 ноября, к очной учебе возвращаются учащиеся школы №58 и УПК "Вальдорфская школа".

"Это означает, что с понедельника все заведения общего среднего образования г. Днепра в полном составе (1-11 классы) будут работать в обычном режиме", – отметили в департаменте.

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В городе отменялось дистанционное обучение постепенно, но в полном составе – с 1 до 11 класса. Там решили четко выполнять постановление Кабмина №1236 о противоэпидемических мерах. Согласно ему, поскольку регион в "красной" зоне, учащиеся младшей школы могут учиться офлайн при любом уровне вакцинации. А учащиеся 5-11-ых – только в тех заведениях, где 100% работников получили обе прививки против коронавируса.

Так местные власти и поступили. Когда 18 октября Днепропетровская область "покраснела", младшие школьники продолжили учиться в обычном режиме. А учащиеся 5-11 учились дистанционно, пока работники школы не завершали вакцинацию.

С 25 октября в офлайн-режиме учились в школах: №№ 74, 11, 103, 81, 85, 120, ФЭЛ, 84, 124, 36, 129, 136, ХЕЛ, 148, 93, 144, 127, 33 , НРЦ "Надежда", УВК №108, 90, 102.

С 28 октября – №9.

С 1 ноября: №№ 127, 35, 105, 65, 89, 101, 70, 12, 48, 4, 10, 49, 130, 111, 68, 22, 47, 91.

С 8 ноября вернулись за парты учащиеся школ: №№ 19, 30, 20, 34, 75, 57, 8, 126, 21, 16, 5, 131, 116, 71, 125, 104, 25, 97, 94, , 50, 133, 56, 43, 18, 79, 29, 77, 117, 44, 112, 52, 32, 92, 88, 41, 78, 15, 138, 142, 14, 2, 13 , ЛИТ, Гимназии 3.

С этого дня заработали в обычном режиме 88 школ.

С 15 ноября вернулись за парты учащиеся с 1 по 11 класс школ: №№ 141, 40, 1, 63, 42, 61, 28, 139, 119, 109, 98, 27, 72, 118, 115, 106, 4 134, 66, 121, Гимназия 1, 132, 96, 31, 6, 122, 147, 135, 17, 86, 113, 107, 73, 23, 54, 114, 69, 18, 4 , 80, 76, 39, СОШ №108, 99, 7, 51, ЛИТ.

Всего с 15 ноября перешли на очные занятия в 139 учебных заведений.

С 22 ноября в очное обучение вернулись учащиеся 1-11 классов таких школ: № 55, 26, 57, 24, 87, 100, 37, 46, 62, 82, 137, МЮЛ, ЛПУФП.

С этой даты начали учиться в обычном режиме ученики 152 школ.

Министерство здравоохранения своим приказом за 4 октября утвердило перечень профессий, для которых прививка от коронавируса обязательна: среди них и работники сферы образования. Требование касается всех, как директоров и учителей, так и поваров, охранников и уборщиц. Исключение – только для тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья. Сотрудников школ, не вакцинирующихся от коронавируса, начали отстранять от работы без сохранения зарплаты с 8 ноября.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев узнал в Гоструде и Минздраве все подробности процесса отстранения работников школ от работы из-за проблем со прививками и чем это им грозит. К примеру, стало известно, что период устранения не будут зачислять в трудовой стаж.

Профсоюзы работников образования и науки обращались в Кабинет министров, Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки с призывом перенести отстранение невакцинированных учителей по меньшей мере на 8 декабря. В профсоюзе заявили, что в случае вступления в силу приказа Минздрав 8 ноября может не хватать учителей, некому будет готовить для детей и обслуживать котельные. В Минздраве на уступки не пошли.

По состоянию на 22 ноября в Украине по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19 получили 96,2% работников школ, из них обе прививки более чем в 550 тыс. – есть 84,5%. Наиболее охотно прививают педагоги в Донецкой области.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

Школьники Днепра ушли на осенние каникулы раньше, с 18 октября – то есть, синхронно с переходом области в "красную" зону. Местные власти решили прислушаться к рекомендации МОН.

В Светловодске Кировоградской области 23 ноября люди в отчаянии перекрыли центральную улицу. В городе нет отопления – ни в домах, ни в школах, ни в садах. Большинство школьников после осенних каникул из - за отсутствия отопления остались дома на дистанции .

В селе Степангород Ровенской области школа восстала против вакцинации. Хотя из 87 работников заведения привили против COVID-19 только пятеро, все продолжают ходить на работу. Более того, – родители учащихся их в этом поддерживают.