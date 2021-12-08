В Греции хотят сажать в тюрьму родителей, чьи дети прогуливают школу из-за COVID

В Греции могут начать штрафовать и сажать в тюрьму родителей за то, что они не пускают детей в школу. С началом пандемии коронавируса греки стали нередко оставлять детей дома.

Багодаря новому закону власти надеются решить проблему посещаемости в школах. Об этом сообщает Greek City Times.

Министерство образования и министерство юстиции 7 декабря внесли в парламент законопроект о наказании родителей, которые не разрешают детям посещать школу из-за пандемии или другим причинам.

Законопроект предполагает, что наказывать будуть родителей, которые не регистрируют или не контролируют получение детьми обязательного образования – они должны окончить хотя бы среднюю школу (до 9 класса).

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Если закон примут, за такой проступок родителям учеников младше 16 лет будут грозить штрафы и даже до двух лет тюрьмы.

Таким образом власти Греции хотят решить проблемы посещаемости в школах. С началом пандемии греки стали часто не пускать детей в школу, ссылаясь на пандемию коронавируса. Как сообщает издание Ethnos, известны случаи, когда учеников не было на уроках по несколько месяцев. Дистанционное обучение Министерство образования не поддерживает, массово онлайн-формат в школах Греции не применяют.

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах требует в течение разумного периода времени принципа обязательного бесплатного образования для всех. Все страны мира, кроме Бутана, Омана, Папуа-Новой Гвинеи, Соломоновых островов и Ватикана, имеют обязательное образование.

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