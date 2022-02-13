В Харькове дошкольников готовят к школе по "Букварю" из России, 6 из 7 занятий – на русском: детали скандала. Фото

В Харькове разгорелся скандал с преподаванием на русском языке предметов в рамках подготовки детей к школе. К тому же используются для этого учебники, напечатанные на территории Российской Федерации.

Об инциденте в Facebook сообщила координатор общественной организации "Рассвет" и проектов "Декоммунизация.Украина", "Мова.Харьков" Милла Денчик. Отмечается, что такой "подготовкой" детей занимаются в харьковском Дворце детского и юношеского творчества.

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Активистка сообщила, что в организацию обратилась мама, которая отдала ребенка туда на учебу. Однако, как оказалось, 6 из 7 уроков там преподают на русском, хотя по закону язык преподавания должен быть украинским.

"Любые замечания преподаватели и руководство игнорируют", – отметила Денчик.

Она добавила, что ситуация с учебниками еще интереснее – все они русскоязычные и напечатаны на территории РФ, никаких чеков за их приобретение маме дошкольника не выдали.

"Уже сегодня ребенка не пустили на занятия, а матери возвращают деньги за обучение. Ситуация уже приобрела огласку, поэтому руководство заведения пытается тихо решить этот вопрос", – отметила координатор общественной организации.

Она подчеркнула, что пошлет соответствующие жалобы в Департамент образования Харьковского городского совета, Министерство образования и науки Украины, Уполномоченный по защите государственного языка и будет следить за ходом ситуации.

Отметим, что подобные случаи в Харькове не редкость. Мама другого дошкольника рассказала об аналогичной ситуации в комментарии OBOZREVATEL. Речь идет о частном репетиторе, которая занимается с группами детей по 6-10 человек в клубе "Гагаринец".

По словам женщины, придя на первое занятие с сыном, она увидела на учебных стендах российский алфавит. На вопрос об украинском языке репетитор ответила, что преподает только на русском. Также маму будущего первоклассника попросили приобрести учебное пособие по математике, как и в предыдущем случае, российского автора Людмилы Петерсон.

"Мы дома общаемся на украинском, в садике ребенок тоже занимается на родном языке, как будет и в школе. Зачем сыну сейчас учиться читать на русском?" – возмутилась мама ребенка, на что получила "простой" ответ: "Они быстро переучиваются".

Как сообщал OBOZREVATEL, в двух киевских школах учителя потеряли работу из-за нарушения языкового закона и своего отношения к детям. Они отказывались использовать украинский язык и оскорбляли учеников.