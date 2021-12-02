В Харькове обсудили Президентский университет: планируют, что в нем наука будет приносить деньги

Одна из больших проблем вузов Украины – то, что они не зарабатывают на разработках. Президентский университет должен помочь вернуть науку к коммерциализации.

Об этом говорили на круглом столе по созданию Президентского университета в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина. Заседание 30 ноября онлайн провел министр образования и науки Сергей Шкарлет, сообщила пресс-служба МОН.

Как отметил министр, Президентский университет станет "точкой перезагрузки" высшего образования и центром для коммуникаций ведущих лидеров образования и науки.

"Совместно с лидерами образования мы создаем передовую научную и образовательную мысль о формировании стратегий развития Президентского университета", – подчеркнул Сергей Шкарлетт.

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Заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук представил проект университета педагогам и ученым, которые присоединились к круглому столу.

К онлайн-обсуждению Президентского университета присоединились педагоги и ученые. Ректор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Татьяна Кагановская отметила, что Президентский университет должен помочь преодолеть ментальные и технологические разрывы, отделяющие украинское высшее образование от лучших европейских и мировых образцов.

"Миссия Президентского университета – стать моделью проведения глубинных реформ системы высшего образования и науки. Это образовательное заведение поможет вернуть науку к коммерциализации ", – уверена Татьяна Кагановская.

С ректором согласился и доктор химических наук, профессор, исполняющий обязанности директора НИИ химии Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Александр Рошаль. Он отметил, что сейчас университеты Украины не учат, как монетизировать разработки, поэтому нужно готовить специалистов по продвижению продуктов науки.

Директор Харьковского ИТ-кластера Ольга Шаповал добавила, что при создании Президентского университета необходимо опираться на существующий опыт регионов, поскольку уже есть коллаборации между бизнесом, государством, образованием и обществом.

А ректор Харьковского национального экономического университета имени С. Кузнеца, доктор экономических наук, профессор Владимир Пономаренко обратил внимание на то, что государство не создает условия, чтобы заинтересовать детей точными и естественными науками.

В свою очередь исполняющая обязанности директора Учебно-научного института "Институт государственного управления" Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Людмила Белова отметила, что необходимо привлекать к обучению талантливой молодежи, победителям ученических олимпиад и конкурсов Малой академии наук.

18 ноября подобный круглый стол прошел в Одесской облгосадминистрации. В нем приняли участие представители Министерства образования и науки, народные депутаты, педагоги и ученые. На мероприятии заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук рассказал, что студенты Президентского университета смогут получить степени:

бакалавра;

магистра;

PhD.

Учебные программы будут предусматривать 30% теории, а 70% – практики, а профессиональных направлений будет шесть:

информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект;

нанотехнологии;

аэрокосмические технологии;

новейшие энергетические технологии;

биотехнологии и науки о здоровье;

глобализация и международные коммуникации

Во время круглого стола ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко отметил, что Президентский университет – амбициозная модель на уровне "Гарварда" и "Кембриджа". И отработанная модель Президентского университета будет в будущем распространена и на другие университеты.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

Министерство образования и науки Украины хочет увеличить финансирование Президентского университета в 2022 году . Ведомство предложило пересмотреть расходы в проекте госбюджета ко второгому чтению .

Для студентов Президентского университета бесплатной будет не только обучение, сообщил заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук. Планируется, что государство также возьмет на себя вопросы проживания, питания и лечения. Кроме того, на территории университета создадут медицинский центр – он будет и университетской клиникой, на базе которой планируют проводить и научные исследования, и обучать студентов.