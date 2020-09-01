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В Харькове школьники собрались на массовый праздник, забыв о карантине. Видео

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В Харькове 1 сентября, несмотря на карантинный запрет проведения школьной линейки ко Дню знаний, учеников собрали на массовом мероприятии в парке.

Очевидцы выложили в сети видео толп школьников, которых, считают они, организаторы действия подвергли опасности заразиться коронавирусом (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, мероприятие в связи с началом учебного года провели в городском центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького.

В Харькове проигнорировали карантин и устроили массовое мероприятие ко Дню знаний

В Харькове проигнорировали карантин и устроили массовое мероприятие ко Дню знаний

Как видно на кадрах, там собралось множество учеников с родителями и педагогов, при этом о соблюдении социальной дистанции не идет и речи.

Несмотря на массовое скопление людей, которое не просто в учебных заведениях, а и вообще в Украине запрещено правилами адаптивного карантина, харьковчане пребывают на празднике без масок. Дети свободно общаются с одноклассниками, смеются.

Празднование Дня знаний в Харькове

Празднование Дня знаний в Харькове

Ранее OBOZREVATEL рассказал о том, какие ограничения и в каких регионах Украины будут действовать относительно учебного процесса в 2020 году, и как в таких условиях ученики и студенты празднуют нынешний День знаний.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Темы
МояШкола День знаний Карантин в Украине
Место
Украина Харьков
Тег
1 сентября
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